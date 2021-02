Vi har modtaget:

Meget god vaccination

Behagelig service ved Øksnehallen

Lørdag den 13. februar kl. 17.29 indløb en e-mail fra Statens Serums Institut: »Gå til e-Boks for vaccination« – nærmeste vaccinationssted er Bella Centret eller Øksnehallen.

Jeg forsøgte straks at få tid, først det ene sted, så det andet sted, men fik meldingen »alt optaget frem til den 15. april«.

Prøv igen hver dag, sagde ministeren i flere tv-aviser. Det gjorde jeg uden held og blev lidt sur på systemet, der tilsyneladende ikke virkede. Alle de 100.000 85-årige i Danmark kunne da ikke bo i hovedstadsområdet og allerede have optaget alle pladser.

Så kom jeg pludselig igennem. Jeg ville hellere til Øksnehallen end Bella Centret, hvor jeg hørte om p-bøde, en times ventetid for kørestolsbrugere, lang kø både ude og inde samt om få stole. Jeg valgte søndag den 21. februar kl. 12.00; nem tid at huske. Jeg startede hjemmefra i bil kl. 11.00, for jeg ville hellere komme for tidligt end for sent. Der var dejlig søndagstrafik med næsten ingen biler over Langebro, og jeg spottede mange ledige parkeringspladser bag Glyptoteket, men ville godt tættere på Halmtorvet 11 og kørte lige dertil. Her stod en vagt ved indgangen til den store forplads og bød velkommen.

»Skal du vaccineres, så kør blot ind.« Hvad koster det, og hvordan betales? Jeg gruede for parkeringsapper eller MobilePay, som jeg ikke mestrer, men det var ganske gratis. Klokken var nu kun 11.20. Skulle jeg blive siddende i bilen til kl. 11.55? Nej, jeg var nysgerrig og gik ind.

Velkommen, gå til skranken og få scannet dit sygesikringskort, lød velkomsten indenfor. Ja, men jeg har først tid kl. 12.00, undskyldte jeg, men fik et »Lige meget, efter scan gå til rum 6«.

Vel fremme ved rum 6 var der kontrol af navn og cpr-nummer og et spørgsmål – om jeg var sendt af egen læge. Svaret »Nej, e-Boks« udløste så lige nogle spørgsmål. Herefter var det af med frakken, frem med armen og et lille stik og ud i et venterum i 15 minutter. Alt gik hurtigt og smertefrit og var overstået en halvtime før, jeg skulle have været til.

I venterummet var vi højst 15–20 personer, men der var plads til 100 med to meters afstand mellem stolene, som tre unge mænd ustandselig sprittede af, når nogen rejste sig og gik. Både stedet og servicen var meget fin og kan varmt anbefales.

Med venlig hilsen

Bent Larsen

85 år inden årets udgang