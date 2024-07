Meget mere om kromutter på vej

Af Jens Munch



I sidste uge bragte vi her i Dragør Nyt historien »Æggekage af mågeæg på Saltholm« om kaffesalonen på Amagermuseet. Med udgangspunkt i sin dagbog underholdt Bente Thers gæsterne her med fortællinger fra sin fascinerende tid i 1960’erne som kromutter på Saltholm. Man kan læse artiklen på dragoer-nyt.dk

Det har dog vist sig, at artiklen ikke alene var noget kortfattet, men at vi også havde fået et par ting galt i halsen, hvilket afspejles i teksten. Og det beklager vi naturligvis.

Der blev blandt andet af vanvare skrevet, at der på Bente Thers’ kro alene kom éndagsgæster. Det er ikke korrekt. Blandt andre overnattede svenske ornitologer, og hele jagtselskaber har boet på kroen.

Der blev også anført, at Bente Thers nu om dage af og til kan opleves som en dygtig harmonikaspiller på Café Blink. Det er heller ikke korrekt. Som mange af læserne sikkert ved, så foregår det naturligvis på Café Havslapning.

Radioaktiv vand – eller …

Endvidere blev det fortalt, at drikkevand blev bragt med færgen. Men den rigtige historie er, at Bente Thers og hendes mand brugte regnvand, der blev filtreret gennem en masse slagger, sten og grus. Kaffen blev god, da det var blødt vand.

Et enkelt år måtte de imidlertid ikke bruge vandet efter påbud fra Risø. De måtte end ikke børste tænder i det. Vandet var radioaktivt – havde man målt. Og herfra kom fortællingen om fragt af vand, idet man i en periode fik sejlet vand over i store junger. Da det siden viste sig, at der var tale om en decimalfejl på Isotopcentralen, måtte regnvandet atter anvendes.

I det hele taget er redaktionens opfattelse, at Bente Thers har en usædvanligt fascinerende historie. Ja, simpelthen unik. Hendes dagbog og hukommelse er fuld af fortællinger og detaljer om en svunden tid på både Saltholm og i Dragør. Hun har så meget at fortælle.

Derfor kan vi nu love læserne, at vi på et tidspunkt i en ikke alt for fjern fremtid vil bringe et større portræt af Bente Thers og yde hendes helt specielle historie retfærdighed.