Mere plads ved rundkørsel

Med en ekstra kørebane vil Københavns Lufthavn forsøge at lette trafikken i den travle rundkørsel lige før Kystvejen.

Der er omkring frokoststid og tidlig aften gerne mange biler i rundkørslen. Ofte har bilisterne her ikke mulighed for uhindret at komme ud af rundkørslen, hvilket skaber bilkøer ud i rundkørslen og til tider gør det svært at komme ind på Kystvejen. Disse trafikale gener håber CPH, at man ved at investere i en ny kørebane, der skal at skabe mere plads til trafikken, kan reducere – og man håber også, at processen kan ske med så få forstyrrelser for trafikken, som muligt.

»Der er brug for mere plads, så vi kan gøre det lettere for borgerne i Dragør og de mange virksomheder at komme til og fra Kystvejen,« fortæller Københavns Lufthavns direktør for byggeri og udvikling Lone Edelbo.