Midler til mere vælfærd

SF Dragør går til valg på velfærdsprocent

For nylig meldte vi i SF Dragør ud, at vi har genvalgt vores erfarne spidskandidat Kim Grønved Nielsen, der sekunderet af nye, stærke folk vil føre et brag af en lokal valgkamp

Men et valg er selvfølgelig ingenting uden konkret politik, så derfor lancerer vi i SF nu vores primære mærkesag: Indførslen af en velfærdsprocent med en skattestigning på 1% til Dragørs hårdt trængte velfærd.

Vi passer på hinanden

SF Dragør stiller op med visionen »I Dragør passer vi på hinanden«, og med den vision følger der et ansvar for at konkretisere, hvordan vi passer på hinanden, samt hvordan visionen skal finansieres. Derfor går SF Dragør til valg på en velfærdsprocent.

Velfærdsprocenten vil betyde en samlet skattestigning på 1% – og den skal indfases over tre år med 0,4% i 2022 og 2023 og 0,2% i 2024.

Børnene

Og hvad vil SF Dragør så bruge pengene på?

Først og fremmest skal de massive besparelser på børnehaverne i Dragør annulleres. Vi ønsker en kommune, hvor vi investere i vores børn og unge og giver dem de bedste muligheder for at udvikle sig, vokse op og blive de bedste udgaver af dem selv.

Institutionerne i Dragør skal have de bedste forudsætninger for at løse deres vigtige opgave, og derfor skal der indføres minimumsnormeringer på 1:3 i vuggestuerne og 1:6 i børnehaverne. Derudover skal vi op på en pædagog-andel på ikke under 80% (som BUPL anbefaler), da det er klart, at en høj faglighed kombineret med gode normeringer giver det bedste udgangspunkt for børnene.

Ældreområdet

Det handler selvfølgelig ikke kun om vuggestuer og børnehaver. Vi vil også i dialog med dagplejere, skoler og ældre for at målrette midlerne og sikre, at børn, unge og ældre får reel omsorg og værdi ud af den øgede velfærd.

Ældreområdet bliver fremover vigtigt at prioritere, for kommunen vil få flere plejekrævende ældre. Hvis vi skal behandle dem ordentligt – og det skal vi – ja, så kræver det den rette finansiering. Ellers holder det ikke.

Ordentligt velfærdsniveau

SF Dragørs vision er, som nævnt, »I Dragør passer vi på hinanden«. Det handler ikke om bare at give los og åbne op for en forbrugsfest – men derimod om at sikre et ordentligt velfærdsniveau til Dragørs borgere.

Det nuværende skatteniveau placerer Dragør iblandt de 20 kommuner i landet med den laveste kommuneskat. Hvis vi hæver skatten med 1%, ryger Dragør ikke engang op til de øverste 20.

Desuden er en velfærdsprocent tidligere vedtaget med stor succes i Odense Kommune.

Med venlig hilsen

Kim Grønved Nielsen, Martin Wittrup Enggaard, Leif Nielsen og Phillip Bergenhammer -Østergaard

På vegne af SF Dragør