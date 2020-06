Hofor vil for at sikre fremtidens vandforsyning midlertidigt lukke Drag­ør Vandværk. Arkivfoto: Thomas Mose.

Midlertidig lukning af Dragør Vandværk

Hofor meddelte fredag den 15. maj Dragør Kommune, at de midlertidigt vil sætte Dragør Vandværk ud af drift for at stabilisere vandforsyningen på kort sigt.

Mens Dragør Vandværk er lukket, vil hele kommunen blive forsynet fra St. Magleby Vandværk.

I forbindelse med den midlertidige lukning vil Hofor igangsætte en undersøgelse, der skal være med til at sikre den fremtidige drikkevandsforsyning i Dragør Kommune. Grundvandsressourcen i Dragør er begrænset af Øresund, lufthavnen og saltholdigt grundvand i den sydlige del af kommunen – og de samme begrænsninger gør det umuligt at finde andre egnede grundvandsressourcer i kommunen.

Det er kommunalbestyrelsen, der skal træffe beslutning om, hvordan forsyningsstrukturen skal styrkes på længere sigt. Den midlertidige lukningen af Dragør Vandværk er en kortsigtet løsning, der skal styrke forsyningssikkerheden.

Beslutningen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune, da vandforsyningen er forbrugsfinansieret og finansielt skal »hvile i sig selv«.

Sårbart grundvandsmagasin

Dragør Kommunes vandforsyningen har fået vand fra vandværkerne, der ligger i St. Magleby og i Dragør, og har suppleret med køb af vand fra Tårnby Forsyning.

Alle Hofors vandindvindingsboringer i Dragør Kommune er i større eller mindre omfang påvirket af forurening – både fra naturlige stoffer, med flere forskellige pesticider og med stoffet PFAS, der stammer fra en forurening ved lufthavnens brandøvelsesplads.

Drikkevandet, der leveres fra Tårnby Forsyning, indeholder også lave koncentrationer af pesticider.

Boringer lukket

Drag-ør Vandværk igennem mange år har været særligt udsat. Det har flere gange været ude af drift som følge af enten forurening eller tekniske problemer: To af vandværkets indvindingsboringer måtte lukke i 2018 som følge af forurening med stoffet DMS. Og fire år tidligere måtte indvindingen reduceres på vandværket efter af fund af pesticidet CGA. Derudover blev én af værkets boringer ramt af forurening med PFAS i 2011, og en anden boring styrtede sammen i 2013.

Dragør Vandværks produktion er for tiden reduceret i betydelig grad, og i 2019 blev der kun indvundet vand fra tre ud af vandværkets fem boringer.

Der har på Dragør Vandværk været gennemført forsøg med at fjerne pesticidet DMS, men vandet fra forsøget er ikke ført ud til forbrugerne.

Indvindingen på St. Magleby Vandværk er, som nævnt, også ramt af forurening – omend i mindre grad – og vandindvindingen har i store træk kunnet opretholdes.

TM