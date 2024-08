Vi har modtaget:

Mileways reviderede projekt er også uspiseligt

Passer på borgmesteren på Dragør (9)

I næste uge – onsdag den 14. august – bliver kommunalbestyrelsen orienteret om et revideret projekt for det nye erhvervsområde i det nordlige Dragør. Liste T mener fortsat, at Mileway og Dragør er to uforenelige størrelser, og vi kommer også til at sige nej til det reviderede forslag.

Det reviderede forslag har Mileway, der er specialiseret inden for lagerbygninger, udarbejdet, fordi borgmesterens flertal besluttede at moderere størrelsen på byggeriet, da sagen blev behandlet første gang 4. juni.

Nyt projekt på 9 dage

I Mileways første oplæg var der tale om to bygninger på i alt 53.000 kvadratmeter. Socialdemokratiet, Konservative, Moderaterne og Venstre besluttede, »at der på arealet som udgangspunkt kan opføres bygninger med et fodaftryk på maksimalt 5.000 m2«.

Der gik ni dage, og så modtog forvaltningen et »tilpasset projekt« fra Mileway, som nu består af otte bygninger, hvoraf de tre største er på 5.707 kvadratmeter hver. I alt et samlet »footprint« – et udtryk vi ikke før har brugt i Dragør Kommune – på 36.859 kvadratmeter.

Der er altså barberet 16.000 kvadratmeter af byggeriet, men det er efter vores mening ikke en god grund til at godkende projektet.

314 gode grunde til at sige nej

For det første skriger idéen om et kæmpe lagerhotel mod intentionerne i den erhvervsstrategi, der netop er i høring. Der er ingen lokal udvikling, intet bæredygtigt, intet innovativt. Kun mængder af tung trafik.

For det andet stemmer arbejdspladserne, et lagerhotel kan skabe, dårligt sammen med den arbejdskraft, vi kan tilbyde i Dragør Kommune. Mileways projekt kommer til at efterspørge uuddannet arbejdskraft, som vi ikke kan levere meget af i Dragør. Pendlingen af medarbejdere ind og ud af kommunen vil derfor stige.

For det tredje er bygninger på 5.000 kvadratmeter i den sydlige del af erhvervsområdet meget voldsomt – der er ingen bygninger i den sydlige del af A. P. Møllers Allé, der i dag er over 2.000 kvadratmeter.

For det fjerde: Når man ser nærmere på det reviderede projekt, er det tydeligt, at det vil få en markant negativ effekt på de omkringliggende boligområder, og potentielt vil der også kunne komme mere tung trafik forbi Nordstrandskolen på Hartkornsvej.

Det er de indtegnede parkeringspladser til lastbiler og biler, der afslører, hvor stort et projekt, der stadig er tale om. I alt er der skitseret 123 pladser til lastbiler, der skal transportere varer til og fra bygningerne. Derudover er der indtegnet 191 parkeringspladser til biler. 314 parkeringspladser i alt.

Borgmesteren har endnu ikke styr på, hvordan den markant øgede trafik, som antallet af parkeringspladser klart indikerer, at projektet vil give, skal ledes ud af byen, og derfor er der i vores øjne mindst 314 gode grunde til ikke at gå videre med Mileways projekt.

Vi håber, at der er flertal for at sige nej tak til et projekt af så store og forkerte dimensioner.

Med venlig hilsen

Annette Nyvang, Ann Harnek og Peter Læssøe

Kommunalbestyrelsesmedlemmer for liste T