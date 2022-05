Mindeord:

Richard Barth

27.9.1942–4.5.2022

Richard Barth diskuterer sikkert stadig med Sankt Peter – for det var ikke nu, at han skulle dø, når der var et diamantbryllup, en 80-års-fødselsdag og andre familiebegivenheder at se frem til.

Døden har sat en stopper for et elsket og aktivt menneske. Mariannes ægtefælle, far, svigerfar, morfar, farfar og oldefar samt tidligere lokalpolitiker, formand for Dragør Borgerforening og eks-konge i både Dragør Borgerlige Skyttelag og i Dragør Borgerforening – for blot at nævne nogle få titler. En usædvanlig mand er ikke længere, og savnet er stort i familien.

Richard var ikke en af vøre, men kom til Dragør som 5-årig sammen med sine forældre, der købte en have i Maglebylund i 1947. Dehlsens Hotel var stedet med dans, og hvor ungdommen mødtes, og i 1960 var der et nyt par – Marianne og Richard. Herefter gik det stærkt med ringforlovelse, det første barn, Søren, og bryllup i 1962, og to børn mere – Helle i 1963 og Morten i 1965. Ægteparret flyttede permanent til kommunen sidst på året 1964 i det nyeste boligbyggeri på Stationsvænget.

For Richard var livet en lang oplevelsesrejse, der begyndte i 1942 på et spisebord i Kurlandsgade. Den lille dreng blev født ind i en stor familie med storesøster Kirsten og et hav af onkler og tanter, da hans forældre tilsammen havde 24 søskende!

Uddannelser og jobs har der været en blandet buket af, startende med en grafisk uddannelse som litograf; lys- og scenetekniker på Det Kongelige Teater, tjener på Dragør Kro og på Færgegården, faktor på Accidenstrykkeriet, driftsleder og senere ansvarshavende redaktør på Forlaget Rodox Trading, selvstændig vognmand – og den sidste stilling på arbejdsmarkedet var som kirketjener i Dragør Kirke, hvor han blandt venner fik kælenavnet »kapel-anden«.

Richards interesser var brede, og han gik altid ind i projekter med stor entusiasme og energi. Især foreningslivet har nydt godt af hans energi, hvor han har været med i et utal af foreninger, som enten havde godgørende formål eller havde mere selskabelig karakter – og han har altid formået at få sat sit eget personlige præg på hver eneste af dem.

To foreninger havde særlig betydning for Richard – den ene var Dragør Borgerlige Skyttelag, hvor han gennem rigtig mange år var et omdrejningspunkt og en drivkraft for afviklingen af fugleskydningerne og torskegilderne. Han var umådelig glad og stolt, da han blev fuglekonge i 2009, og sammen med dronning Marianne præsenterede sit motto »Dragør – min perle« og kongeskjoldet – det første tredimensionelle kongeskjold. Men der, hvor Richard har fået sat de tydeligste fingeraftryk, var som formand for Dragør Borgerforening – en post, som han bestred i 28 år, og også her blev han fuglekonge i 2003.

Livet blev betragtet som en gave med mange muligheder og få udfordringer – og borgerlige ombud, hvad enten det var som domsmand eller som kommunalbestyrelsesmedlem, blev varetaget med omhu. Richard var valgt for Venstre i Dragør i 2001 og i 2005, men opnåede ikke genvalg i 2009 efter et dramatisk skifte i 2006 fra Venstre til Konservative.

Kultur, musik og rejser har fyldt meget af livet, og turene er ofte gået til fjerne destinationer såsom Afrika, USA, Kina eller Indien.

Richard og Marianne har altid været samlingspunkt for familie, venner og bekendte. Der var kaffe på kanden eller et glas vin, når man lige kom forbi på et besøg. Ofte blev det til mange hyggelige timer – og gerne med et musisk bagtæppe af jazz eller klassisk musik. Marianne og familien har været grundstenen i Richards liv, og især børnebørn og oldebørn har været Richards store glæde og stolthed.

Æret være dit minde.

Marianne Barth og familien