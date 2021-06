Mindre, frivillig nedlukning

(Artiklen er opdateret torsdag den 3. juni kl. 14.41 – se de nye tal sidst i artiklen).

Smittetallet i Dragør Kommune er alarmerende højt, og hele kommunen er tæt på en tvunget nedlukning.

Kommunalbestyrelsen besluttede på et ekstraordinær møde onsdag aften at gennemføre en mindre nedlukning for at mindske risikoen for en tvunget nedlukning

Helt konkret betyder den frivillige nedlukning, at alle kommunens medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, arbejder hjemmefra. Kommunens administration kontakter Dragør Erhverv med en opfordring til, at private arbejdsgivere ligeledes lader medarbejdere arbejder hjemme.

Alle indendørs idrætsaktiviteter og bibliotekerne lukkes ned fra i dag,torsdag den 3. juni, og endelig opfordres alle forældre, der har mulighed for det, at holde deres børn hjemme fra kommunens dagtilbud.

Der er blevet sendt en sms til borgere i Dragør Kommune, hvor alle opfordres til at blive testet ofte, overholde alle corona-retningslinjer og undgå sammenkomster.

Dragør Kommune havde i forvejen indført en række tiltag for at inddæmme smitten.

I dagtilbud er børnene inddelt i grupper. Forældre skal anvende mundbind samt aflevere og hente deres børn udendørs.

På skolerne er klasserne adskilt fra hinanden igennem hele skoledagen, og på sfo’erne er børnene inddelt i faste klassegrupper. I dagtilbud og på skoler er det derudover i denne uge blevet genindført, at møder med forældre sker virtuelt.

Sociale arrangementer er blevet rykket eller aflyst.

På Enggården er der indført besøgsrestriktioner til de midlertidige pladser (MTO).

Endeligt har Dragør Kommune indgået aftale med Smitteopsporing, for at få mere detaljeret viden om smittede i kommunen.

Tæt på automatisk nedlukning

I løbet af en uge er det testjusterede incidenstal for Dragør Kommune steget fra 69,75 til 279,74 smittede pr. 100.000 indbyggere (seneste tal er fra 2. juni). Kommer incidenstallet over 300 smittede pr. 100.000 indbyggere samtidig med, at der er 20 nye smittede på en uge, vil kommunen automatisk blive nedlukket.

En automatisk nedlukning har væsentlig flere konsekvenser end den frivillige nedlukning, kommunen har indført. Ved en automatisk nedlukning skal alle skoler, sfo- og klubtilbud, idræts-, kultur- og fritidsaktiver, liberale serviceerhverv, serveringssteder og udvalgsvarebutikker også lukkes.

Dragør Kommunes forvaltning oplyser, at en opgørelse peger på, de smittede primært findes blandt de 40–59 årige.

Der har ikke været smittede i dagtilbuddene, ligesom Nordstrandskolen og Store Magleby Skole pt. er gået fri. Mandag blev tre klasser i indskolingen på Dragør Skole sendt hjem pga. smittetilfælde.

Der er ikke smittede blandt borgerne, der modtager hjemmepleje, eller hos beboerne på Enggården.

Ingen fra Dragør har i en periode på 30 dage været indlagt på hospital med conrona.

OPDATERING: Stadig under grænsen

Torsdag kl. 14 kom de opdaterede incidenstal fra Statens Serum Institut, og Dragør Kommune bevægede sig atter nærmere en automatisk nedlukning.

De korrigerede incidenstal for kommunen er ifølge TV2 Nyhederne torsdag den 3. juni på 289 smittede pr. 100.000.