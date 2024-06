Vi har modtaget:

Mine to forskellige verdener som frivillig

Jeg har i flere år været frivillig i Dragør – først og fremmest inden for det lokalhistoriske område.

I de sidste år har jeg brugt mellem femten og et par og tyve timer om ugen på Historisk Arkiv Dragør med meget forskellige arkivfaglige opgaver. Desuden har jeg været frivillig på lodsmuseet og i Mølsted-lauget samt gået byvandringer m.m. – alt sammen noget, som jeg har nydt, men også har følt en forpligtelse over for.

I de lidt over fem år, jeg har været pensionist, har denne del af min verden som frivillig været domineret af dels arkivaren og dels lederen af Museum Amager. Der har i hele perioden været talt om vanskelighederne med at få nye frivillige, når vi gamle bliver for gamle. Og der er forsvundet rigtig mange frivillige både på Amagermuseet og på besøgcentret (den tidligere turistinformation). Det er ganske afgjort ikke fordi, at ret mange er blevet for gamle, men mere pga. forholdene som frivillig under de pågældende ledere.

Ja, og nu er turen kommet til os frivillige på arkivet, som efter mere eller mindre at have drevet den personhistoriske del af arkivet i flere år nu endelig efter en et-årig udelukkelse har fået at vide, at vi fremover kun kan melde os til de projekter, som museet vil melde ud, når personalet får tid – og ikke til de opgaver, som vi var midt i.

I modsætning til ovenstående har jeg en helt anden verden som frivillig. Jeg tegner og træner på Dragørs Aktivitetshus. Tænk, med over tusind brugere drives stedet med kun en ansat – resten er frivillige.

De gamle frivillige fra arkivet – ja, kun de ni tilbageværende, som ikke er gået helt psykisk ned – har holdt sammen og anmodet Dragørs Aktivitetshus om at få adgang til et lokale. Den er gået fuldstændigt glat igennem, og vi må nu lave, hvad vi vil, bare der er en tovholder. Der er fri adgang til gruppen inden for det maks.-antal, vi selv sætter. Her er god stemning og glade og flittige frivillige, hvor ingen er bange for, hvem der kommer med den næste bombe – fantastisk.

Ja, så kan nogen jo sige, at der er stor forskel på et arkiv og Dragørs Aktivitetshus, men dels bedrives der slægtsforskning på flere plan, og dels har Dragør jo også en Lokalhistorisk Forening med flere hundrede medlemmer og fantastisk mange foredrag.

Gad vide hvad eller hvem, der er årsag til den kedelige forskel mellem mine to verdener som frivillig?

Jeg ville hjertens gerne lægge timer som frivillig i museums- eller arkivregi, men indenfor områder, hvor jeg kan gøre nytte samtidig med, at jeg får brugt mine faglige kompetencer. Jeg vil ikke fjerne ukrudt på Amagermuseet – der er rigeligt i min egen have.

Med venlig hilsen

Anne Vermehren