Møder fortsat lukket for offentligheden

Af hensyn til håndteringen af smitte med covid-19 besluttede Økonomiudvalget (ØU) i enighed, at offentligheden ikke tillades adgang til kommunalbestyrelsens møder resten af året.

Allerede i september måned besluttede ØU, at det næste møde i kommunalbestyrelsen skulle afholdes uden offentlighedens adgang, og at ØU skulle behandle sagen endnu en gang ved det følgende møde i udvalget.

Det er en bekendtgørelse fra social- og indenrigsministeren, der giver mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd. Bekendtgørelsen er netop blevet forlænget til nytår.

Man kan dog stadig se møderne i kommunalbestyrelsen på Kommune TV’s hjemmeside: www.kommune-tv.dk

Da offentligheden ikke har adgang til kommunalbestyrelsesmøderne, er der særlige omstændigheder omkring spørgetiden til møderne.

Normalt kan borgerne både stille spørgsmål skriftligt og mundtligt. Den nuværende situation betyder dog, at der indtil nytår kun skriftligt kan stilles spørgsmål til politikerne.

Spørgetiden er opdelt i to omgange. I den første spørgetid, som er første punkt på mødedagsordenen, kan der kun stilles spørgsmål til sager, der ikke er på dagsordenen. Ønsker man at benytte sig af denne mulighed, kan man i perioden, hvor der ikke er offentlig adgang til kommunalbestyrelsesmøderne, sende sine spørgsmål til politikerne. Spørgsmålene skal være fremme senest kl. 8 på mødedagen.

Ved anden spørgetid, som er sidste punkt på mødedagsordenen, er der til gengæld mulighed for at spørge ind til sager, som er blevet behandlet på kommunalbestyrelsesmødet. Og her er der via e-mail mulighed for at stille spørgsmål under mødet fra kl. 19.

Ønsker man at stille spørgsmål, kan man igennem hjemmesiden www.dragoer.dk gøre brug af kommunes sikre e-mailsystem. Emnefeltet udfyldes med ordet »spørgetid«.

Har man ikke mulighed for at afsende elektronisk post, kan man skrive et brev og sende det til eller aflevere det på Dragør Rådhus. Tidsfristen er den samme – og kuverten skal mærkes med ordet »spørgetid«.