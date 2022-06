Morgenjazz i svømmehallen

Nogle gæster sad nysgerrigt og lyttede, mens andre fortsatte deres svømmerutine, da jazzmusikerne Jesper Nordberg og Stefan Pöntien med henholdsvis kontrabas og violin forleden morgen, kl. 8.30, tog plads på bassinkanten og omdannede Dragør Svømmehal til koncertsal.

Jazzmusikernes koncert skete som et eksperiment, der gik ud på at bryde med forestillingen om rum, lyd og tilhørsforhold. Kulturformidler Christian Snæland forklarer, at jazzmusikernes improvisation bevægede sig mellem nogle gange at harmonere med svømmehallens lyde og nogle gange at skabe nye og lydlige rum – og at det dermed blev gjort klart, at sport og jazz godt kan forbindes i nye og spændende forbindelser.

»Det var en stor fornøjelse, og jeg sætter pris på, at musikken og sport kan mødes på nye måder, når bare vi er lidt nysgerrige og tør eksperimentere,« fortæller Christian Snæland om morgenjazzkoncerten i svømmehallen i mandags, den 30. maj.