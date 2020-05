Mormorstranden bliver renset

Dragør Kommunes Økonomiudvalg (ØU) besluttede tirsdag den 19. maj, at tangen på Mormorstranden skal fjernes.

Forvaltningen havde allerede tidligere fremlagt tre forskellige modeller til By-, Erhvervs- og Planudvalget, om hvordan man kunne gøre stranden badeklar. By-, Erhvervs- og Planudvalget valgte dog ikke at komme med en anbefaling. En beskrivelse af de tre forslag fra forvaltningen kan læses i artiklen »Tang på Mormorstranden«.

Forsøgsordning

I sidste ende er det heller ikke et af forvaltningens forslag, der ender med at blive løsningen på tangproblemet. ØU’s seks medlemmer fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, liste T og Venstre (AOVT) havde nemlig et nyt forslag med til afstemningen. Forslaget går på, at der indtil 2021 skal laves en forsøgsordning, hvor kommunens egne folk skal udføre en væsentlig del af arbejdet.

Den løbende vedligeholdelse efter forårsrengøringen skal fortsat udføres af medarbejdere fra Vej- og Gartner-afdelingen – med egne maskiner. I vinterhalvåret skal der foretages en løbende oprensning, i det omfang det er muligt.

I år deles forårsrengøringen op i to faser: Først skal de store mængder tang, som ligger på stranden fjernes med hjælp fra en ekstern entreprenør. Som en del af forsøgsordningen bliver tang med højt sandindhold liggende i det nordøstlige hjørne af Mormorstranden. ØU stemte herefter om, hvorvidt man skulle deponere tangen i en stak med henblik på afvanding inden afhentning, eller om det skulle køres væk med det samme for at undgå klager. Konservatives Kenneth Gøtterup mente, at tangen skulle fjernes straks, men de seks AOVT-medlemmer stemte for at afvande tangen, inden den bliver kørt bort.

Den anden fase består i, at forvaltningen i løbet af juni og juli forsøger at lave en kontrakt med lokale landmænd med henblik på at finde nye afsætningsmuligheder, hvis ikke det koster mere, og det er muligt at få miljøtilladelse.

Den eksterne entreprenør har ikke mulighed for at løse opgaven efter uge 22. Da den endelige beslutning hastede, besluttede ØU, at sagen ikke går videre til endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen, som først holder møde torsdag den 28. maj.

Udgifterne til strandrensningen findes i de midler, der allerede er afsat i budgettet, og som en del af den besparelses der som resultat af det kommunale ansættelsesstop er opstået ved at udskyde genbesættelse af en vakant stilling i Vej- og Gartnerafdelingen.

Forsøgsordningen fortsætter i 2021, hvor forårsrengøringen gennemføres med kommunens eget personale og lejede maskiner. Dog skal sagen igen i politisk behandling, hvis denne løsning skønnes at blive dyrere, end omkostningerne på en ekstern leverandør vil være. Hele forsøgsordningen skal evalueres i sommeren 2021, hvorefter der tages stilling til den fremtidige plan for strandrensning.

TM