Vi har modtaget:

Mormorstranden og tangfjernelserne

Placeringen af Mormorstranden medfører, at det vil være et tilbagevendende problem, hvis vi vælger at gøre stranden indbydende for badegæster ved at fjerne tang. Sådan er nu livet nu engang.

Vi har i vinterhalvåret valgt at forberede opgaven. Her bruger vi mandskab, som grundet vejrlig kan afses andre steder. Derfor er stranden næsten tom for tang, når foråret sender nye mængder af tang ind mod den. Det betyder, at der i forårstiden vil være mindre tang at flytte, når kommunens mandskab går i gang med alle de andre forårsopgaver på gader og veje. Og det er da ikke så tosset endda.