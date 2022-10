Motionsdag på Dragør Skole

I år er det 40 år siden, man afviklede skolernes motionsdag for første gang – og igen i år deltog Dragørs elever med stor entusiasme.

Fredag morgen på Dragør Skole var præget af blå himmel, solskin, træer i smukke efterårsfarver og en skolegård fyldt med glade og energiske elever. Så kan man næsten ikke få en bedre start på motionsdagen.

5. årgang sørgede for fælles opvarmning, inden turen i fuld fart gik ud på de planlagte ruter. Halvanden time senere vendte eleverne tilbage til fælles udstrækning efter samlet at have løbet 3.054 km – et tal, der svarer til et gennemsnit på cirka syv kilometer per elev.

Der blev delt æbler og juice ud, hvorefter elever samledes i aulaen til afslutning og uddeling af gevinster, inden alle blev sendt på en velfortjent efterårsferie.

På motionsdagen løber eleverne for at støtte et godt formål, og denne gang gik det indsamlede bidrag til Børnetelefonen.