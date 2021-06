Mulighed for nye erhvervsgrunde

Regeringen præsenterede onsdag den 26. maj deres udspil »Tættere på. Grønne byer og en hovedstad i udvikling« – et udspil, der indeholder en en lang række politiske planer. For eksempel gives kommuner for at mindske luftforurening mulighed for at forbyde brændeovne og for at sætte begrænsning for kørsel med dieselbiler.

Udspillet indeholder et særligt fokus på udviklingen i hovedstadsområdet, hvor blandt andet erhvervsudviklingen skal stimuleres.

»Vi vil gøre en særlig indsats for hovedstadsområdet og løfte nogle af de helt særlige udfordringer, som Danmarks største byområde står over for. Det handler ikke mindst om at sikre plads til billige boliger og til fremtidens erhverv, herunder også produktionsarbejdspladser,« lyder det fra indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek i en pressemeddelelse.