Museet i en coronatid

Lige ved og næsten ...

Museum Amager skulle have deltaget i »Historiske Dage« – den store messe, som hvert år samler museer, arkiver, foreninger, forlag og medier med mere i Øksnehallen i København.

Og i 2020 var det lille museum i Dragør Kommune nomineret til den fornemme »Fornyelsespris« for Peter Carlsens maleri »Amager 2019«.

Fornyelsesprisen uddeles til nye, nyskabende, overraskende og anderledes måder at formidle historie og kulturarv på samt at gøre dem tilgængelige for flere mennesker.

Men ... Historiske Dage skulle have været afholdt i april – og her var nedlukningen af Danmark i gang. Arrangementet blev aflyst, og det blev senere hen besluttet, at Fornyelsesprisen ikke skulle uddeles i 2020.

Og lokalt i Dragør havde man også planer, der måtte ændres.

»Det største udstillingsarbejde foregik under coronanedlukningen,« fortæller Søren Mentz, der hentyder til, at Dragør Museum efter en lang og omfattende renovering skulle have været genåbnet til 2020-sæsonen med et brag af en åbningsfest. Det blev i stedet for en stille åbning den 1. juli – og et efterfølgende webinar, hvor talerne blev vist direkte på de sociale medier.

»Det har selvfølgelig gjort, at vi ikke kunne komme så markant ud,« fortæller museumslederen.

De ansatte på museet har under hele coronanedlukningen arbejdet på at gøre Dragør Museum færdig til åbningen – dog uden med sikkerhed at vide, hvornår de nye udstillinger fik lov til at åbne.

»Vi har hele tiden skulle hive os i håret, fordi der skulle bestilles udstillingsmontrer og -udstyr – uden at have sikkerhed for, hvornår det ankom,« siger museumslederen, der peger på, at en lang række af museets leverandører ligeledes har været nedlukket på grund af corona.

Det gav også udfordringer, hvis en af håndværkerne, der arbejdede på museet, blev syg.

»For os har 2020 været det her lige ved og næsten-år, hvor vi står og er så tæt på at kunne slå igennem – eksempelvis med Historiske Dage og med åbningen af Dragør Museum,« fortæller Søren Mentz.

Levendegørelsen på Amagermuseet. Arkivfoto: TorbenStender.

Møde mellem gæst og formidler

Hen over sommeren løjede coronasmitten af, og mange af restriktionerne blev lempet.

Samtidig indførtes en »halv pris-ordning«, som var en del af Folketingets sommerstøttepakke til kultur- og turistlivet. Det gav museumsgæster mulighed for at besøge museer for halv pris, idet staten betalte resten – og det var medvirkende til, at Amagermuseet havde en meget god sæson.

»Den var lige så god som sidste år, som var en rekordsæson,« siger Søren Mentz, der endog mener, at sommeren kunne have slået rekorden, hvis ikke det var fordi, at mange af de danske turister søgte mod sommerhusområderne.

»Vi fik en rigtig god sommer, der indtjeningsmæssigt – blandt andet på grund af Dragør Museum – reddede det, vi tabte i foråret,« fortæller han.

Mange af medlemmerne af de fire museumsforeninger, der normalt har gratis adgang til museerne, har alligevel valgt at betale entré for at støtte Museum Amager gennem den svære tid – og det er en opbakning, man er meget taknemmelig for.

Museet har ligeledes oplevet en rigtig god efterårsferie, hvor der stadig ikke var de voldsomme restriktioner. Her var der mange lokale besøgende at finde på museerne.

»Det er også på sigt en god ting for os, idet der er mange lokale, der i år har fået øjnene op for det, vi kan,« siger Søren Mentz. Han fortæller, at gæsterne bruger omkring tre timer på Amagermuseet.

»Det viser vores kvaliteter. Vi kan få folk ned i tempo og lave en levende formidling, der er baseret på et møde mellem mennesker,« lyder det entusiastisk fra museumslederen.

Kulturministeriets Nationale Brugerundersøgelse bekræfter museumslederens synspunkt. Amagermuseet scorede topkarakter i kategorierne brugeroplevelsen for børn (9,5) og muligheden for at deltage aktivt (9,3). Faktisk opnår Amagermuseet højeste karakter blandt alle danske museer.

»Men det skal ikke kun være sjovt at komme på museet,« lyder det fra Søren Mentz. Han ønsker, at børnene med et besøg meget gerne skal få en forståelse for, hvordan fortiden var at leve i, samt at historie er noget, der er sket – og noget, der er med til at forme os alle. Han udtrykker det således: »Den indsigt giver en dannelse, som kan medvirke til at give en forståelse for, at et barn, der for eksempel lever i Kabul, har en anden virkelighed end den, vi har, og derfor måske tænker anderledes.«

Børn prøver kræfter med gammeldags vask ved levendegørelse på Amagermuseet.

Arkivfoto: TorbenStender.

Carsten Maass tilføjer, at denne undervisning og forståelse også er relevant i det gode samarbejde, museet har med både folkeskolerne og ungdomsskolen.

Søren Mentz understreger dog, at museerne ikke blot er arrangementer og levendegørelse.

»I vores succes med levendegørelsen skal vi ikke glemme, at vi har en helt fantastisk, unik museumshistorie – både i Dragør og i Store Magleby,« lyder det fra museumslederen, der påpeger, at mange ønsker at komme og se museerne i sig selv – og nyde udstillinger og den fortælling, de rummer.

»Vi har en samling, der er unik og stærk nok til at tiltrække gæster,« tilføjer han.

Julemarked

På grund af de mange covid-19-restriktioner, der betyder, at der ikke må komme for mange gæster på museet på samme tid, har det været nødvendigt at lave ændringer i den måde, årets julemarked på Amagermuseet afholdes.

»Vi vil kunne lave et sikkert miljø til vores julemarked, hvor deltagerne alle har mundbind på, og hvor vi ved hvor mange, der deltager,« siger museumslederen, der har en klar forventning om, at julemarkedet bliver gennemført.

»Man skal bestille billet på forhånd for at komme ind,« lyder det fra Søren Mentz.

Besøgstallet er sat ned, så der hver anden time må være 100 gæster på museet. Det vil sige, at der kun kan lukkes 200 besøgende ind på en dag. Men til gengæld er julemarkedet udvidet, så det i år finder sted over to weekender – den 21.–22. og 28.–29. november.

»Den grænse har vi sat, da vi på denne måde ved, at vi kan lave et »coronasikkert« julemarked med en ensrettet rundgang,« fortæller Søren Mentz, der efterfølgende forklarer, at museumspersonalet vil følge gæsterne rundt. Turen starter på Gammelgård, hvor man kan se juleudstillingen. Derefter går ruten videre til Nordgården, hvor der er julemarked. Endelig stilles der et telt op i museumsgården, hvorfra der vil blive solgt gløgg og æbleskiver.

»Vi vil gerne have den gode gamle jul – og den kan vi jo ikke få på grund af corona,« smiler Søren Mentz skævt og lettere frustreret. Han fortsætter: »Nu prøver vi at skabe stemningen af den gode gamle jul med hjemmebagte småkager og hjemmelavede æbleskiver.« Og for at kunne leve op til dette har museet som et nyt tiltag i år indkøbt en gigantisk pande med plads til hele 90 æbleskiver.

Amagermuseet vil ud over julemarkedet have almindeligt åbent fra lørdag den 21. november til og med søndag den 20. december hver dag kl. 12–16 – undtagen mandag, hvor der holdes lukket.

Det er kun selve julemarkedet, hvortil det er nødvendigt at købe billet på forhånd – de øvrige dage kan billetter købes ved indgangen til museet.

Det store jubilæumsår

Det står allerede klart, at Amagermuseets fastelavn og forberedelserne til det traditionsrige fastelavnsridt ikke bliver afholdt i 2021.

Det er jo op til de to fastelavnsforeninger at afgøre, om der bliver slået til tønden i Dragør og Store Magleby, men den hyggelige søndag, hvor børnene slår katten af tønden på Amagermuseet bliver altså ikke til noget.

Anderledes forholder det sig med en af det kommende års øvrige begivenheder ... I forbindelse med Store Magleby 500-års-jubilæum er der nemlig søsat en række projektet på Amagermuseet.

Der vil blive bygge et nyt udstillingsafsnit med tre rum op på Gammelgård. Udstillingen vil beskæftige sig med de privilegier, som hollænderne fik, da de kom for 500 år siden.

Søren Mentz fortæller, at der vil blive sat et ekstra fokus på, hvad han kalder museets kronjuvel – amagerdragten.

Til sidst vil der blive lavet et moderne rum – hvor man behandler overgangen fra kålmark til villakvarterer og boligkarreer.

»Hvis coronaen ikke driller, og Dronningen kommer den 3. juni, skal vi nok være klar på Amagermuseet,« siger Søren Mentz.

Kulturnatten vil i forbindelse med 500-års-jubilæet også blive fejret på Amagermuseet, hvor der vil blive festet med mad, sang og omvisninger.

Museum Amager har overtaget driften af Drag­ør Turistkontor, der næste år flytter i Havnepakhuset på den anden side af Drag­ør Museum. Arkivfoto: TorbenStender.

Nye muligheder med turistkontoret

Ledelsen og ansvaret for driften af Dragør Turistkontor blev i 2020 lagt ind under Museum Amager – og netop her ser både museumsbestyrelsen og -ledelsen et enormt potentiale.

Carsten Maass, der er formand for Museum Amagers bestyrelse, finder, at der ligger store muligheder i at udvikle turistkontoret i en mere professionel retning og inddrage mange forskellige medier til at »brande« hele Dragør Kommune med Dragør by og St. Magleby landsby.

Det er i den forbindelse besluttet at flytte turistkontoret over i Havnepakhuset.

»Det vil vi i samarbejde med turistværterne gøre i løbet af 2021,« siger Carsten Maass og tilføjer, at Havnepakhuset er en stor og dejlig bygning, hvor de besøgende har mulighed for at sidde både udendørs i gårdhaverne med kig til renoveringsprojektet af lodsbåden, »Ravnen«, og indendørs, komme på WiFi og eksempelvis nyde en kop kaffe i hyggelige omgivelser.

Hele planlægningen af det nye turistkontor skal ske i samarbejde med de frivillige. »For vi er så privilegeret at have en stor, velkvalificeret frivilliggruppe,« lyder det fra Carsten Maass.

Bestyrelsesformanden ser også et nyt turistkontor i perspektiv til en mulig UNESCO-udpegelse af Dragør som verdenskulturarv.

»Her vil man kunne skabe et hus, der kan tage mod gæster på en anden måde end hidtil,« fremhæver Carsten Maass.

(Artiklen fortsætter efter billederne.)