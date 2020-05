Museet tager form

Der arbejdes på ny udstilling bag Dragør Museums lukkede døre

Her mens Danmark er lukket ned pga. coronavirus, er arbejdet med at klargøre de nye udstillinger på Dragør Museum fortsat.

Fra hjemmekontorer og bag de lukkede døre på Museum Amager har fagpersonalet nemlig kunnet fortsætte sit arbejde med at få museet på Dragør Havn gjort klar til genåbning efter en længere renoveringsperiode. Og genåbningen er for øvrigt planlagt til denne sommer ... og den vil ske, hvis altså omstændighederne tillader det.

Indretningsfase

I nedlukningsperioden krydser arbejdet på Dragør Museum nu en vigtig grænse. Det langvarige planlægningsarbejde, der ligger til grund for udstillingerne, er begyndt at gå fra tegnebrættet og over i etableringsfasen.

De mange museumsgenstande er blevet flyttet fra museets magasiner og ned i de nyistandsatte udstillingslokaler, hvor også håndværkerne så småt er begyndt at rykke ind. I små hold, så alle karantæneforbehold overholdes, er de gået i gang med at bygge nye montrer, så genstandene kan komme på plads, og glashætter kan bestilles.

Samtidig med, at håndværkerne arbejder, tager en ny, digital formidling også form. Det nye museum kommer nemlig til at gøre brug af en række moderne, elektroniske hjælpemidler til at formidle Drag-ørs historie til museumsgæsterne. Det bliver blandt andet i form af touchscreens, hvor man vil kunne vælge imellem museumsinspektørernes fortællinger om dette og hint, sjove, historiske dilemmaspil til børn samt den store oversigtsskærm, der kan give en det brede overblik.

De nye skærme er ifølge museet tænkt som et uddybende supplement til den centrale formidling, der gives i de klassiske genstandstekster, der også fremover vil være tilgængelige. Ved at tilbyde begge dele mener man at have designet den nye udstilling, så der er noget for alle – også dem, der måske ikke lige ønsker at benytte sig af de digitale platforme.