Museum Amager åbner i uge 25

Fra mandag den 21. juni er Dragør Besøgscenter og museer igen på banen.

Juni måned har været en lang rutsjebanetur med coronaekspressen. Da Dragør Kommune lukkede bibliotekerne og indendørssportsaktiviteter, valgte Museum Amager også at lukke ned.

Vagtplaner blev ændret, og dele af personalet blev enten sendt på ferie eller sat til at afspadsere.

»Vi bliver nødt til at holde fast i vores oprindelige udgangspunkt og holde lukket frem til den 21. juni,« fortæller museumsleder Søren Mentz, som fortsætter: »Til gengæld udvider vi åbningstiden på Amagermuseet, så det hver onsdag i resten af juni og hele juli bliver muligt at besøge jubilæumsudstillingerne frem til kl. 18. Derudover laver vi et arrangement i Dragør Besøgscenter i Havnepakhuset fredag den 25. juni mellem kl. 15 og kl. 17.30, hvor vi præsenterer og sælger den flotte jubilæumsbog »Amager – 500 års hollænderhistorie«, som netop er blevet udgivet.«