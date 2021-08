Musik og fest på havnen

Dragør Havnefest byder på både musik, mad og drikke samt sjov og ballade, når de den kommende weekend byder op til dans på Havnepladsen ved Dragør Havn

I den kommende weekend kommer havnen til at genlyde af herlige toner fra livemusik, når Dragør Havnefest efter et års »coronapause« vender stærkt tilbage.

Foruden musikken vil festen i år også byde på tivoli med forlystelser og boder. Tivoliet »tyvstarter« havnefesten allerede fredag den 13. august og forbliver på pladsen weekenden ud, og både lørdag den 14. og søndag den 15. august bliver de musikalske oplevelser suppleret med hoppeborg, ballonkunstner, biludstilling, workshop for skateboard og rulleskøjter samt en række boder med salg af mad og drikke.

Man kan deltage i festen ganske gratis, men arrangøren bag arrangementet håber, at mange vil støtte op om havnefesten ved at investere i et »festtegn« og deltage i havnefestens store lotteri.

I musikprogrammet er der lagt vægt på at give publikum en række liveoplevelser med fokus på stemning og fest – og de mange musikere har i den grad meldt sig klar til at give den gas oven på en lang periode, hvor muligheden for at interagere med et levende publikum har været stærkt begrænset.

Blandt de optrædende finder man bl.a. Thomas Helmig Jam – et band med fem musikalske herrer, der med hver sin baggrund i forskellige bands har fundet sammen i fascinationen af det »Helmigske« musikunivers – og gennem mange år nu har dyrket dette til noget nær perfektion. Og de gør det med en stil og udstråling, der i årenes løb har fået de store superlativer frem hos anmelderne. Thomas Helmig Jam spiller lørdag aften kl. 22.

Siden Nikolaj & Piloterne i 1989 sendte deres debutalbum på gaden, har bandet været en fast del af den danske musik-scene. Der er noget eviggyldigt over deres ligefremme, iørefaldende, dansksprogede og delvist selvbiografiske sange, der leveres med et strejf af melankoli og har den gådefulde relation imellem mand og kvinde som et hovedtema.

Som fra begyndelsen er det musikalske centrum Nikolaj Christensens intenstrustne røst omgivet af piloternes instrumentale bund. Bandet gæster Dragør Havnefest søndag, hvor de spiller kl. 13.30.

Ægte »Shubber«

Med Shubberne, som optræder på havnen lørdag kl. 20, får man nok det tætteste, man kommer på den originale Shu-bi-dua-oplevelse – ankermændene bag Shubberne er nemlig intet mindre end to vaskeægte Shu-bi-dua-legender: Guitarist Claus Asmussen, som optog og mixede Shu-di-dua’s plader og skabte den sound, vi alle kender, samt keyboardspiller Willy Pedersen, der med sit karakteristiske klaverspil og sans for finurlige rim har givet os hits som »Askepot« og »Vil du med mig ...«

Shubberne spiller deres største og mest elskede hits med samme sound som på pladerne, og med vægt på højt humør er målet at føre publikum tilbage til de gode, gamle dage. Foruden de to »gamle« Shubber består bandet af Karsten Lagermann (vokal), John Sørensen (bas) og Rasmus Grosell (trommer).

Til at sætte gevaldigt tryk under festkedlerne går Bryan Adams Jam på scenen lørdag eftermiddag kl. 15.30, hvor havnen bliver centrum for en gedigen omgang rockmusik.

Bandet, der siden starten i 90’erne har spillet mere end 700 jobs i ind- og udland, består en række rutinerede drenge, der kan deres kram og forstår at begejstre sit publikum. Ligheden er slående, når bandet med Jens Peter Løkke på vokal fyrer den af med alle de kendte numre.

Se det fulde program i annoncen i denne uges Dragør Nyt på side 5.