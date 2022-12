Musik og glæde

Torsdag den 24. november havde Dragør Musikskole og Klub Dragør inviteret til musikarrangement på Elisenborg.

Her var det bandene Cool Girls, Firetight, Offbeat og La Banda, der sørgede for, at gæsterne fik sig en aften med dejlig musik og god stemning, mens køkkenet sørgede for lidt lækkerier dertil.