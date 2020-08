Musik på havnen

Fredag den 7. og lørdag den 8. august kl. 20 optræder The Groove Agency med udendørskoncert på Café Dragør Sejlklub.

The Groove Agencys repertoire består af dansevenlig soul-, funk-, rock- og popmusik af kunstnere som blandt andre Eric Benet, Jamiroquai, Toto, Stevie Wonder, Georg Michael, John Mayer, The Brand New Heavies, Drori-Hansen samt Hall & Oates.

Bordreservation anbefales.