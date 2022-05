Joachim Knop (tv.) og Michael Due.

Musikalsk festfyrværkeri

Onsdag den 11. maj kl. 18 inviterer Dragør Kirke til en festlig aften i sognegården, hvor sangeren Joachim Knop kommer og underholder sammen med pianisten Michael Due.

Joachim Knop er uddannet operasanger. Ud over at være kendt for at have sunget på Det Kongelige Teater, kendes han også fra en meget bredere musikscene samt fra en række film og tv-serier.

Forud for selve koncerten, som starter kl. 19.30, indledes arrangementet kl. 18 med fællesspisning ved langborde – for dem, der har lyst (deltagergebyr for spisning – tilmelding nødvendig).

Gratis adgang – begrænset antal pladser i sognegården. Se mere i annoncen på side 10.