Musikalsk foredrag

Søndag den 8. januar kl. 15 gæster Michael Vesterskov Dragør Kirke for at give sit musikalske foredrag »Lykkestrejfer«.

Kan lykken være en konstant? Eller kommer den som strejf af lys i mørket – som strejf ind imellem livets prøvelser? Og hvad er lykke overhovedet? ... »Lykkestrejfer« er refleksioner over fortællinger og sange om det, som har ændret Michael Vesterskovs syn på lykken. Han giver sit bud på, hvad lykken er – om vejen derhen, om tålmodighed, skrøbelighed og om evnen til at bevare roen og at acceptere, at ikke alt skal kontrolleres.

Michael Vesterskov vil levere sit »koncertforedrag« med en blanding af kærlig humor, underfundighed og eftertænksomhed.

Gratis adgang.