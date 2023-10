Musikliv i Dragør Kirke

Den kommende uges tid vil der i Dragør Kirke blive budt på hele to koncerter – den ene er endda med prisbelønnet lokal musiker og komponist

Lørdag den 7. oktober kl. 15 indtager den lokale musiker Jesper Thorn Dragør Kirke.

Musikforestillingen er en realeasekoncert for Jesper Thorns seneste udgivelse »Dragør«, der ramte gaden fredag den 29. september.

Koncerten byder på elektro-impressionistisk kammerjazz fra hænderne på hele fem musikere og deres akustiske instrumenter.

Jesper Thorn er vokset op i Dragør, hvor han gik på Nordstrandskolen og begyndte sit musikalske liv på Dragør Musik- og Kulturskole.

Komponisten og musikeren er kendt for sin dybt personlige lyd – både på bassen og i sit kompositoriske univers. Han er en musiker, der gerne blotlægger sine inderste tanker, følelser og konflikter og samtidig stræber efter at løsne op for dem i musikken.

Albummet »Dragør«, der er Jesper Thorn tredje udgivelse i eget navn, kredser om hans opvækst i havnebyen. Ud over afspejling af hans turbulente forhold til sin hjemby rummer musikken på albummet også dybt personlige emner fra musikerens liv.

Det første album »Big Bodies of Water« fra 2016 blev kåret til et af årets ti bedste jazzalbum i Berlingske Tidende, og for hans seneste udgivelse »BOY« modtog han i 2021 prisen som »Årets Jazzkomponist« ved Danish Music Award.

Til koncerten i Dragør Kirke vil Jesper Thorn på kontrabas og elektronik blive akkompagneret af Cecilie Strange på saxofon, Tobias Wiklund på kornet, Andreas Bernitt på violin og bratsch samt Marc Méan på piano og elektronik.

Gratis adgang. Se annoncen på side 10.

Korkoncert

Onsdag den 11. oktober kl. 16.15 vil Dragør Kirkes Børne- og Ungdomskor byde efteråret og efterårsferie velkommen med en hyggelig og uformel fyraftenskoncert.

Koret vil give smagsprøver på repertoiret, der som altid spænder bredt. Publikum skal således både omkring Andreas Odbjerg, den evigt smukke Sensommervise samt en nyere salme skrevet af Sys Bjerre. Koncerten tager cirka 20 min.

Gratis adgang.