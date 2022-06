Musikoptrædener af musikskolen

Dragør Musik- og Kulturskole var af sted med tre grupper, da Musikskoledage i Tivoli blev afholdt i weekenden den 7.–8. maj, hvor flere end 5.000 musikalske talenter slog sig løs på 14 scener.

I den gamle have indtog Dragør Musik- og Kulturskoles to band, Offbeat og La Banda, hver især scenen under »Dæmonen«, mens Dragør Strygerne indtog en scene i koncertsalen.

»For mig er det jo fantastisk at se børnene optræde i Tivoli,« fortæller Jacob Honoré, der er leder af Dragør Musik- og Kulturskole, og han fortsætter:

»De er sat ud i en anden kontekst og får lov at spille for nogle helt andre, end de er vant til – i nogle helt andre omgivelser, end de er vant til. Det er også helt en oplevelse for dem at komme ind og opleve nogle af de andre orkestre fra de andre musikskoler.

Blandt andet strygernes koncert, der foregik i en superflot koncertsal, gjorde musikskoleeleverne en erfaring rigere.

»Det var dejligt at se dem arbejde sammen med de andre strygere fra Køge, så alt i alt var det en fantastisk oplevelse også for mig som musikskoleleder,« lyder det fra musik- og kulturskolelederen.

La Banda-bandmedlemmet Ronja Bille Theter bruger nøjagtigt samme ord om oplevelsen i Tivoli – fantastisk.

»Det var virkelig fantastisk! Man følte sig på en måde lidt kendt, når man stod deroppe foran alle de mennesker, der kiggede på. Det var en rigtig fed oplevelse,« siger hun.

Ronja Bille Theter har spillet i musikskolen de sidste tre år, men det var første gang, hun fik lov at opleve Musikskoledage i Tivoli, fordi alle koncerter har været aflyst de seneste år.

»Det var fantastisk! Virkelig! Det er svært at forklare. Det er det eneste ord, jeg kan komme på lige nu. Det var en rar følelse at stå der og slå sig løs. Og folk var glade og nød det og dansede med,« siger hun.

»Det var også sjovt at bruge hele dagen sammen med andre, der skulle spille,« forklarer Tivoli-debutanten.

Skolekoncerter

Ronja Bille Theter var så begejstret for debutoplevelsen i Tivoli, at hun bagefter udtalte, at det ikke ville være sidste gang, hun ville benytte lejligheden til at springe op på en scene – og det ord holdt hun – for allerede ugen efter var hun med, da musikskolen fra en blokvogn gav skolegårdskoncerter på kommunens tre skoler. Her var hun og bandet dog lidt trist til mode, da det stod klart for dem, at sæsonen var ved at rinde ud.

»Vi var helt kede af det, da vi spillede på Store Magleby Skole, for det var sidste optræden i år. Men så fik vi til gengæld lov at spille et ekstranummer,« lyder det fra Ronja Bille Theter.

Den første af disse skolegårdskoncerter foregik på Ronja Bille Theters egen skole, hvor hele klassen også var kommet ud for at se deres optræden.

»Det var sjovt at spille for hele skolen, og jeg var ikke rigtig nervøs. Jeg stolede på mit band, og vi havde det sjovt deroppe. Jeg kunne godt se, at dem, der lyttede med, syntes, det lød fedt,« lyder Ronja Bille Theters afsluttende kommentar.