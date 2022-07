Muslingerepublikken

– et fællesskab og et formidlingsprojekt

Muslingerepublikken er en lille, ny forening med en stor dagsorden. Foreningsmedlemmerne, som driver en muslingefarm i Dragør Havn, har sat sig for at oplyse om mulighederne i at spise bæredygtige, regenerative fødevarer som tang og muslinger – fødevarer, som kan plukkes og høstes i nærområdet.

Et bæredygtigt element er, at man ikke kan overhøste muslinger og tang på samme måde, som man kan overfiske i verdenshavene. Muslingerne vokser hurtigt og skal hverken fodres, vandes eller passes. Desuden filtrerer de vandet og optager CO 2 til fordel for klimaet.

Af de årsager kan maritime nyttehaver være et bud på fremtidens bæredygtige spisekammer. Ud over at foreningen nu kan høste og spise muslinger til eget forbrug, ønsker de også bidrage med viden til både borgere, turister og skoleelever om regenerative fødevarer.

»Vi vil have folk til at tænke over, hvilke fødevarer de spiser, og hvor de kommer fra,« fortæller Louise Windelboe, der er formand i Muslingerepublikken, og som fortsætter: »Det er et foreningsfællesskab med fokus på bæredygtige, regenerative fødevarer, som bliver en nødvendighed på et tidspunkt.«

Foreningen blev stiftet i januar 2022 og er en »udbrydergruppe« fra foreningen Naturvogterne. De første liner med muslinger blev sat i vandet den 10. maj, og derfra kan medlemmerne nu høste muslinger til eget forbrug.

»Vi har haft en muslingeekspert ude at tage prøver af vandkvaliteten og analysere kødet i muslingerne for at sikre, at der ikke er forurening i de muslinger, vi skal spise. Han har arbejdet med muslinger i 30 år og kan se, at der ikke er noget farligt i det område, hvor vi har vores liner,« fortæller Louise Windelboe.

Muslingerepublikkens næste skridt er at søge fondsmidler til at bygge en platform, hvorfra medlemmerne kan gå ud på for at hænge liner op og høste muslinger. Her skal der være skilte og plancher med information om maritime nyttehaver til den forbipasserende borger, turist – eller skoleklasse.

»Dragør Ungdomsskole er meget engageret i projektet og vil gerne bruge Muslingerepublikken til at formidle viden til deres elever om regenerative fødevarer,« fortæller Louise Windelboe.

Naturvejleder Martin Sleimann fra Dragør Ungdomsskole glæder sig over muligheden.

»Det giver os mulighed for at lære de unge om bæredygtighed inden for fødevarer. Det er et emne, der allerede optager de unge, og det bliver kun vigtigere i deres fremtid,« siger han.

Ønsker man at høre me-re om foreningen, kan den kontaktes på muslingerepublikken@outlook.dk

CL