Nabomøde i lufthavnen

Tirsdag den 7. februar havde Københavns Lufthavn inviteret til nabomøde i Vilhelm Lauritzen-terminalen, hvor man kunne møde lufthavnens eksperter ansigt til ansigt.

80 interesserede og meget engagerede naboer havde tilmeldt sig til arrangementet, hvor lufthavnens medarbejdere svarede på spørgsmål om alt fra støjmålinger og fragtfly til nye bygninger.

I vinterferien havde vip-afdelingen desuden arrangeret to busture, hvor lufthavnens naboer kunne få lufthavnen at se indefra og komme helt tæt på flyene.

For Københavns Lufthavn har dialogen med naboerne fyldt ekstra meget i den seneste tid. Den lov, som sætter rammerne for lufthavnens udvikling i de næste mange år, er nemlig netop nu i høring.

Vedtages lovgrundlaget, vil det give lufthavnen mulighed for at forskyde den såkaldte »tværbane« og dermed udvikling af det nordvestlige område omkring terminalerne, hvor lufthavnen ønsker at skabe bedre plads; ifølge lufthavnen til moderne flytyper, som både støjer mindre og udleder færre partikler. I samme omgang har man planlagt at designe »rullevejene« på en ny måde, der skulle betyde, at flyene kan bremse og gasse op færre gange imellem landingsbane og standplads.

Københavns Lufthavn oplyser samtidig også, at de med forskydningen af tværbanen vil have mulighed for at bibeholde check-in, sikkerhedskontrol, butikker, gates, bagageudlevering samt forbindelsen til offentlig transport under et tag.

Fristen for indsendelse af høringssvar udløber på søndag, den 26. februar.