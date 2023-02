Nabomøde i lufthavnen

Der vil på dagen være mulighed for at stille spørgsmål til lufthavnens eksperter om den kommende udvikling af Københavns Lufthavn, der oplyses at skulle ske på baggrund af fremtidens luftfart.

Flyselskabernes nye, moderne fly med plads til flere passagerer betyder nemlig samtidig også, større og derved mere pladskrævende fly. Til gengæld skulle disse nye maskiner være mindre støjende og bruge mindre brændstof per passager.

Det er ifølge Københavns Lufthavne denne forandring i luftfarten, der betyder, at der nu er behov for, at områder inden for lufthavnens nuværende areal indrettes på en ny måde.

Tilmelding til arrangementet er påkrævet – se annoncen i sidste uges Dragør Nyt på side 3.