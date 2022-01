Nærpolitistation åbnet i Tårnby

Ny nærpolitistation er åbnet på Kamillevej i Tårnby. Stationen skal føre til en styrket indsats og tilstedeværelse i lokalområdet, hvor også »Din Betjent« vil fortsætte sit arbejde. Politiet vil gerne have input fra borgerne om ønsker til nærpolitistationen

Af Birgit Buddegård

I december 2020 blev der på Christiansborg indgået et politiforlig, der blandt andet indeholdt beslutning om etablering af 20 nye nærpolitistationer – hvoraf den ene skulle placeres i Tårnby.

Og efter renovering og istandsættelse af lokalerne har nærpolitistationen nu slået dørene op på adressen Kamillevej 3 i Tårnby, hvor Københavns Politi i forvejen har lokaler.

Ekspeditionen på Kamillevej vil fordelt over flere hverdage have åbent for borgerhenvendelser 15 timer ugenligt.

Baseret på erfaringer fra nærpolitistationen på Hovedbanegården vil stationen på Kamillevej holde åbent kl. 15–20 om mandagen, kl. 12–17 om onsdagen og kl. 15–20 om fredagen. Disse åbningstider vil dog efter et halvt år blive evalueret for at sikre, at de er i overensstemmelse med borgernes ønsker.

»Formålet med at etablere en ekspedition i Tårnby er at komme tættere på borgerne, og derfor vil vi gerne høre borgernes input og forventninger, så vi sammen kan sikre de bedst mulige rammer der,« siger ledende politiinspektør og chef for lokalpolitienheden i Københavns Politi, Gert Sejbak.

Politiet har således til formålet oprettet en digital borgerrådsplatform, hvorpå interesserede borgere kan give deres ønsker og forventninger til kende.

Cyklende politi

Din Betjent, der er nærbetjente med stort kendskab til lokalområdet, fortsætter med at være til stede i lokalområdet.

Københavns Politi oplyser, at nærpolitiet på Amager har fået nyt udstyr, så borgerne ud over at se patruljebiler også oftere fremover vil møde politi på to hjul.

»Vi ser frem til udvidelsen af nærpolitiet på Kamillevej. Med flere nærbetjente i området og borgernes mulighed for at henvende sig personligt til politiet i åbningstiden får vi styrket vores indsats og tilstedeværelse. Udvidelsen er et vigtigt led i vores fortsatte arbejde for at højne trygheden og tilliden i området,« lyder det fra politidirektør Anne Tønnes.

På Kamillevej vil borgerne blandt andet kunne fortage anmeldelser og være i dialog med politiet om råd og vejledning.

Se yderligere information om Københavns Politis borgerråd på www.mitkbhpoliti.dk