Næste skoleår: Ekstra 0.-klasse

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har været præsenteret for to forslag for fordeling af de kommende 0.-klasser. Det ene forslag gik på, at der skulle oprettes et niende spor. Det andet var, at der fortsat skulle være otte spor, men med en højere klassekvotient på den kommende 0. årgang.

Ud fra et ønske om en grundig beslutningsproces har forslagene blandt andet været sendt i høring på kommunens skoler og i skolebestyrelserne.

På det ekstraordinære møde i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget blev der altså enighed om, at løsningen skal være oprettelse af en ekstra 0. klasse.

Bag beslutningen står Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Venstre og liste T. Den ekstra 0.-klasse er efterfølgende formelt vedtaget i Økonomiudvalget samt i kommunalbestyrelsen. Sydamagerlisten – som ikke er repræsenteret i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget – tilkendegav også forinden at ville bakke op om beslutningen.

I praksis får beslutningen den konsekvens, at der for det kommende skoleår, skoleåret 2022/2023, etableres et 9. skolespor på Store Magleby Skole.

Skoleåret tilføres 1,5 mio. kr., som finansieres via et kassetræk, der modsvares af et forventet mindreforbrug i regnskabet for 2021.

I forhold til lokaler får administrationen, skoleledelse og bestyrelse bemyndigelse til at finde løsninger på lokale-fordeling med så få omkostninger som muligt.

Der skal desuden også udarbejdes løsningsmodeller for øvrige udfordringer og problematikker, der er blevet påpeget ved etablering af et midlertidigt 9. skolespor.

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2023–2026 har udvalget besluttet at få udarbejdet notater og oplæg, der skal afdække omkostninger m.m. ved henholdsvis 8 og 9 spor i Dragørs skolevæsen.

Generelt ønsker udvalget, at befolkningsprognosen også forelægges Børne-, Fritids- og Kulturudvalget til politisk drøftelse, og at forvaltningen kvartalsmæssigt følger op på antallet af fødsler samt tilflyttere i aldersgruppen 0–6 år.

Stor tilfredshed

Blandt samtlige politikere er der stor tilfredshed med, at der er tale om en enstemmig beslutning om først at løse det aktuelle behov for et 9. spor til de nye 0.-klasser, som starter efter sommerferien, og dernæst at undersøge grundigt, hvordan behovet ser ud til at blive i de efterfølgende år.