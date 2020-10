Nat i naturen

I den forgangne uge blev der afviklet frilufts-festival på Kongelundsfortet. Det skete under konceptet »Nat i naturen«

Nat i naturen var et landsdækkende koncept, som igennem efterårsferien bød på en masse muligheder for at opleve den danske efterårsnat.

Blandt parterne i konceptet optrådte blandt andre Det danske spejderkorps, Miljø- og Fødevareministeriet og Danmarks Naturfredningsforening. Og bag den lokale udgave af arrangementet, der blev afviklet på Kongelundsfortet, stod Kongelundsfortet Outdoorcenter og DGI Storkøbenhavn Outdoor, som i deres indspark i de mange aktiviteter var støttet af Friluftsrådet.

Weekendarrangementet, der afsluttede festivalen, måtte desværre begrænses i deltagerantal på grund af coronarestriktioner – og en ventelisten til arrangementet afslørede, at holdet kunne have været cirka dobbelt så stort.

Under frilufts-festivalen skulle deltagerne blandt andet selv slå lejr ved at sætte telte og lavuer (en finsk tipi), hængekøjer og andet op. Efterfølgende var der flere forskellige aktiviteter, som man kunne tilmelde sig.

I samarbejde med forskellige foreninger fra lokal- og københavnsområdet kunne deltagerne der blandt andet opleve træklatring, familie-adventurerace, capoeira, bålworkshop, MTB samt lege.

Dagen blev afsluttet med fælles madlavning over bål – og mulighederne herfor blev udforsket.

Natten forløb, trods den kraftige vestenvind, der ruskede godt i både telte og hængekøjer, godt, og alle mødte op til søndag morgen med en masse god energi.

Outdoor- og friluftstilbud

Et af målene med weekenden var – ud over at give deltagerne en god oplevelse i naturen om natten – at gøre opmærksom på de mange tilbud, man som outdoor- og frilufts-interesseret kan finde i københavnsområdet.

Kongelundens Outdoorforening (KOF) er et af disse fællesskaber, og det hører til lokalt i Dragør – mere præcist på Kongelundsfortet. Det var blandt andet KOF, stod for madlavningsdelen under weekendens arrangement og bålhyggehold i ugen løb, og herudover så havde de også hold for unge mellem 10 og 15 år samt naturtræning for voksne (+55).

Foreningen byder igennem vinterhalvåret på flere muligheder for at finde aktive fællesskaber i naturen, hvis man skulle have interesse for det ... og var man en af dem, der gik glip af den netop afviklede weekend, er der igennem et medlemskab af Kongelundens Outdoorforening mulighed for, at man kan deltage på de fire andre weekender på fortet, som foreningen har planlagt at afholde denne vinter.

Mere info www.kof2020.dk