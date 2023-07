Foto: TorbenStender.

Naturen stortrives på Peberholm

Årets undersøgelser af naturen på Peberholm byder på mange spændende nyheder. En koloni af skestorke er den mest overraskende observation på den kunstige ø midt i Øresund.

»Skestorken på Peberholm er helt klart årets mest sensationelle og uventede fund. Vi har en koloni på omkring 20 skestorke, som ofte flyver over øen,« fortæller Hans Ohrt, der er miljøspecialist på Øresundsbron.

Ornitologerne har ikke set skestorkene yngle på øen, men blot at de færdes i en koloni af fiskehejrer.

Skestorken har sin primære udbredelse i Sydeuropa, Afrika og Asien.

»Siden 1996 har skestorken ynglet i Jylland, hvilket er en af de nordligste forekomster af arten. Dens udbredelse i Europa er stigende, hvilket sandsynligvis skyldes klimaforandringer. Men bestanden på Peberholm bidrager til en betydelig udvidelse af artens yngleområde,« oplyser Hans Ohrt.

Positiv effekt på fuglelivet

Siden foråret 2021 er der blevet foretaget naturplejende rydning af buske og småtræer på omkring 10% af øens areal med det formål at bevare biodiversiteten. Målet er fortsat at tiltrække fugle og planter, der trives i åbne og lyse områder.

To år efter rydningen kan den opgørelserne ses have en positiv effekt på især fuglelivet, hvilket, som nævnt, jo også var hovedformålet med den naturplejende indsats.

»Klyden er også et værdifuldt fund – og en af de fuglearter, som vi havde håbet at bringe tilbage til Peberholm, da vi ryddede vegetationen på sydsiden af øen. Men i modsætning til skestorken er det en art, som også findes i andre dele af Øresundsregionen,« siger miljøspecialisten.

Resten af Peberholm skal som hidtil blive ved med at udvikle sig naturligt.

Fire nye planter

Antallet af plantearter vokser også fortsat på øen.

Hans Ohrt har fulgt udviklingen på øen, siden den blev etableret i slutningen af 1990’erne.

»Mindre tæt vegetation giver lyskrævende planter mulighed for at trives, og vi har set øens orkidéer sprede sig til flere steder i de senere år. Majgøgeurt var en helt ny orkidéart på øen sidste år, og vi ser den igen i år sammen med tre andre orkidéarter,« lyder det fra Hans Ohrt.

April, maj og juni er tre måneder, hvor der foretages en lang række opgørelser af alt fra fugle til planter på øen. I samarbejde med biologer og ornitologer undersøges det, hvilke arter der stadig er på øen, men også hvilke der kan være kommet til.

I år er der gjort fire nye plantefund, herunder eng-kabbeleje og bregnegræs og to arter af bærmispel.

»Vi er glade for, at biodiversiteten er blevet styrket af vores indsats i de senere år. Vi ønsker, at øen skal fortsætte med at udvikle sig naturligt. Men ved forsigtigt at rydde et lille område og supplere strategien med naturbevarende foranstaltninger opnår vi den ønskede effekt, idet fugle- og plantelivet udvikler sig positivt,« fortæller Bengt -Hergart, der er anlægsdirektør hos Øresundsbron.