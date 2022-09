Naturvidenskabsfestival 2022

Til deltagelsen i årets projekt om den gådefulde mikroverden har St. Magleby Skole fået bevilget 15.000 kr. fra den nationale festivalpulje, som er finansieret af Poul Due Jensens Fond. Pengene har skolen valgt at bruge på indkøb af mikroskoper, som de her under temaugen vil dele med kommunens øvrige to skoler.

Naturvidenskab for alle

Programlederen for den nationale naturvidenskabsfestival, Louise Lund Bækgaard, siger, at naturvidenskaben er for alle og en vigtig del i at forstå verden.

»Deltagerne i Naturvidenskabsfestival vil over hele Danmark arbejde med det fælles mål at fejre naturvidenskaben som et værktøj til at udforske verdens gåder. Eleverne skal undersøge, eksperimentere – og lave fejl. Det vigtigste er, at de bevarer nysgerrigheden – at eleverne undrer sig og søger svar,« fortæller programlederen.

Tanken med festivalen hvert år i uge 39 er at motivere børn og unge til at udforske, forstå og forandre verden med naturvidenskab. Danmarks nationale naturfagscenter, Astra, bistår skolerne med undervisningsforløb, materialer og inspiration.

Temaugen foregår fra mandag den 26. til torsdag den 29. september – og på alle kommunens tre skoler afsluttes temaugen torsdag fra kl. 14–16.30 med en »Festivaldag«, hvor det lærte vises frem.

