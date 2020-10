Naturvidenskabsfestival

I sidste uge blev der på Dragør Kommunes tre skoler afholdt Naturvidenskabs-festival.

Årets tema var »Store opdagelser« – et emne, der blev fortolket på mange forskellige måder. Kravet var blot, at FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling blev inddraget i arbejdet.

Åbent hus-arrangementet, som elevernes forældre tidligere år var blevet inviteret til, blev desværre aflyst på grund af coronarestriktioner.

På Nordstrandskolen valgte man at justere overskriften på årets naturvidenskabsfestival en smule, så den kom til at hedde »Store og små opdagelser på Nordstrandskolen«. Det gjorde de, da fokus i indskolingen var, at børnene skulle gøre deres egne naturfaglige opdagelser. De skulle blandt andet opdage, at en tissemyre smager surt, at bier ser forskellige ud, at planternes frø ser ud og bliver spredt på forskellig vis.

På mellemtrinnet blev der arbejdet med plastforurening i havene, Darwin og innovation, mens flere af udskolingsklasserne valgte at kaste sig over det store univers og malede kæmpe malerier ved naturfagenes lokaler.

Skolens gange og de grønne områder nær skolen summede hele ugen af aktivitet og begejstrede børn, der engagerede arbejdede med naturfag i praksis.

På Dragør Skole arbejdede klasserne undersøgende på mange måder.

Også her blev der arbedet med Darwin og hans opdagelser – men også Ellehammer, Ørsted, Marie Curie, Storm P og andre var i spil. Det samme gjaldt emner såsom på opdagelse i kroppen, lokal opdagelsesrejse, Andreas Mogensen samt forskning og teknologi.

Arbejdsmetoderne var mange – nogle lavede »storyline-forløb«, mens andre lavede dokumentarfilm. Nogle arbejdede med forsøg med elektromagnetisme. Der blev undersøgt både udendørs og indendørs, og der blev skrevet sms-stile og forsket i mystiske æsker.

På Store Magleby Skole fordybede eleverne sig også i mange forskellige temaer.

Her var der på flere årgange fokus på insekternes forunderlige verden og biodiversitet, og arbejdet involverede både myrer, sommerfugle og vilde bier. Eleverne skrev fagtekster, byggede insekt-hoteller, dramatiserede og anlagde en lille blomsterhave.

En årgang tog ud på »Den store edderkoppejagt« og blev i Lunden eksperter i at bruge bestemmelsesduge.

En årgang på mellemtrinnet designede Danmarks sejeste »superdyr« med »Ultra Bit« og havde også gang i nål og tråd.

6. årgang deltog i Rotary’s innovationsprojekt, hvor der fortsat dystes om at blive årets bedste iværksætterklasse.

I udskolingen blev der designet brætspil om »Vandets kredsløb«, mens andre fordybede sig i emnerne store forskere, H. C. Ørsted og bæredygtig energi.