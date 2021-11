Nyt fra kegleklubben VSK Dragør:

Ned- og optur

På trods af sidste måneds sejr over Roskilde Kegleklub 3 voksede træerne ikke ind i himlen, da VSK lørdag den 20. november atter skulle på banen. Modstanderen denne dag – Roskilde Kegleklub 2 (RKK2) – var for godt et hold, til at VSK kunne gentage succesen og hive en sejr hjem.

Hjemmeholdet RKK2’s første spiller på banen var Christian Børresen, og han lagde ud med at lave 897 kegler. Dette resultat kunne Allan Mogensen, der her var ude for et formdyk, ikke klare. Han måtte nøjes med 852 kegler.

Jan Hansen slog VSK’s Jørgen Risnæs i en tæt kamp med 884 mod 880 kegler.

Søren Johansen fra RKK2 fik en lidt mere komfortabel sejr, da han med 892 kegler slog John Nielsen, der opnåede 872 kegler.

I den sidste kamp var RKK2’s og VSK’s Lene Petersen præcis lige gode. De fik begge 897 kegler og dermed hver et point med fra kampen.

RKK2 vandt kampen med 9–1. Keglescoren lød på 3.570–3.501.

Midterhold

Der var straks noget mere svung i det lokale hold, da det dagen efter tog turen til Grøndals MultiCenter for at møde Kifa2.

I den første kamp her fik de to Kifa2-spillere, Helene Jensen og Christina Nørregaard, tilsammen 905 kegler – en flot score, men ikke helt nok, når modstanderen var den formstærke Jørgen Risnæs. Han fik nemlig 918 kegler.

Hjemmeholdets Kasper Kissum fik med 896 kegler et godt resultat. Hans modstander, Allan Mogensen, var tilbage i topform og slog til med 919 kegler.

Lars Jensen fik 891 kegler, men også han måtte se sig slået. VSK’s Lene Petersen fik nemlig 905 kegler.

Og i dagens sidste opgør blev hjemmeholdets Uffe Espensen stået af John Nielsen med keglerne 866–904.

VSK-holdet havde altså en kollektiv god dag, hvor alle fire spillere scorede over 900 kegler.

VSK vandt kampen 0–10, og keglerne blev 3.558–3.646.

Med sejren rykkede VSK op på 4.-pladsen og er nu et midterhold.