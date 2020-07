Nyt fra Dragør Boldklub:

Nederlag koster 1.-pladsen

Vigerslev BK–DB 2–1

Lørdag den 27. juni stod slaget om 1.-pladsen i serie 1. Rækkens nummer 1 og 2 – Dragør Boldklub (DB) og Vigerslev BK (VBK) – skulle afgøre, hvem der skulle slutte øverst i tabellen. Desværre løb VBK med sejren og kunne dermed kåres som vinder af serie 1.

DB kom ellers bedst fra start og fik presset VBK ned på egen banehalvdel i store dele af 1. halvleg. Men afslutningerne ... sjældent har man set så åbne chancer blive misbrugt. Det er ikke for meget at sige, at DB kunne have ført 3–0 ved pausen – men man måtte nøjes med en etmålsføring.

Første åbne chance kom efter otte min., hvor Frederik Glendorf fik serveret bolden til en afslutningsfri Kristoffer Enoch, som sparkede bolden tæt over mål.

På trods af sin scoring havde 100-kampsjubilaren Frederik Frost ingen smil efter nederlaget.

Kort efter var DB fremme igen. Jonathan Bligaard flyttede bolden frem i højre side. Han spillede bolden til Frederik Frost, som fandt Ole Jensen på midten. Men Oles afslutning blev tacklet til et hjørnespark. De mange hjørnespark, DB tilspillede sig i 1. halvleg, kom der dog ikke meget ud af. VBK stod for godt i forsvaret.

DB’s unge angriber, Mathias Rahbek, brændte et par store chancer i sidste uge mod Jægersborg. I dagens kamp mod VBK fortsatte hans uheldige stime. Efter 20 min. spillede Enoch Mathias Rahbek fri foran mål, men han overplacerede bolden, som gik forbi mål.

VBK havde et par afslutninger på DB-målet, men enten gik bolden forbi eller også stod målmand Jonathan Gudmundsson i vejen.

DB fortsatte med de store afbrændere. Frederik Glendorf, havde en stor chance efter 27 min., men igen gik afslutningen forbi.

Efter 35 min. sparkede Mikkel Merser et frispark cirka fem meter fra VBK-feltet over mål. Frisparket blev begået mod Glendorf efter en længere dribletur.

DB’s mål faldt efter 43 min. Målscorer var 100-kampsjubilaren Frederik Frost. Igen var det Glendorf, der kreerede chancen – og denne gang svigtede Frost ikke.

Vigerslev sluttede 1. halvleg af med et gult kort, og de startede 2. halvleg med 10 mand.

Ny halvleg – ny kamp

Men – 2. halvleg blev en helt anden kamp, hvor VBK stod for det meste. VBK’s taktik var åbenbart at forsøge at påvirke dommeren med alle midler. Det resulterede da også i et gult kort til en VBK-holdleder efter adskillige uheldige tilråb.

DB havde enkelte muligheder i starten af anden halvleg, men uden scoringer.

DB skiftede Glendorf ud med Jamie Carter efter 53 min. Desværre måtte DB’s forsvarsspiller Frederik Riber lade sig udskifte efter et spark på munden. VBK appellerede for et straffespark i situationen, men dommeren dømte frispark til DB. Lucas Søgaard erstattede Riber.

VBK pressede DB tilbage og fik efterhånden flere afslutninger.

Efter 60 min. skiftede DB Ole Jensen ud – ind kom Jannik Madsen.

Vigerslev var rigtig tæt på scoring efter 65 min. De kom helt ind i feltet – men Peter Ursin kom ned og fik tacklet i sidste øjeblik. Flot spil af Ursin.

Mathias Rahbek fik lov at tage et frispark foran VBK’s mål efter 69 min., men han sendte bolden tæt over mål. Samme Rahbek gik ud kort efter og blev ersattet af Christian Lundorff.

Vigerslev udlignede til 1–1 efter 79 min. på et skud fra venstre side af DB’s straffesparksfelt – helt uden chance for DB-målmanden.

Umiddelbart der efter skiftede DB Jonathan Bligaard ud – ind kom Johnni Rosenquist.

VBK kom på 2–1 efter 87 min. Et frispark i venstre side fik lov at passere igennem hele forsvaret og i mål, uden DB’s målmand havde chancen for at redde den. Et dybt suk løb igennem alle de DB-fans, som var mødt op til kampen.

Jamie Carter sluttede sin kamp af med et gult kort efter at have »nedlagt« VBK’s målmand. Carter kom sent af sted med lang bold. Målmanden kom hurtigt ud, og de to ramlede sammen. VBK protesterede højtlydt, og denne gang var dommeren enig – gult kort. Set fra midten så det dog ud til, at målmanden var ude af sit felt, da han tog med hænder.

Vigerslev vandt kampen 2–1 og vandt rækken. DB tog 2.-pladsen – og begge hold rykker op i københavnsserien. Den turnering starter forhåbentlig uden corona-ballade til august.

HR