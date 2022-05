Vi har modtaget:

Nej til tvangsfordeling af Dragørs unge

Regeringen ønsker at »hjælpe« de unge med at vælge gymnasium – det bevirker, at en del ikke længere vil kunne gå på det foretrukne gymnasium, men i stedet for kan blive tvangsforflyttet til et gymnasium et andet sted i landsdelen.

Det vil blandt andet ramme de kommende gymnasieelever i Dragør hårdt med længere transporttid og mange andre ulemper.

En algoritme skal erstatte det frie valg! Og ledende socialdemokrater har allerede luftet lignende planer for valg af folkeskole. Hensigten er klar – valgfriheden skal væk, og mulighederne begrænses – nu også for de unge.

Det kommer oven i indgreb mod blandt andet private dagsinstitutioner og ældreområdet, herunder ønsker om indgreb mod de ældres muligheder for frit valg i ældreplejen.

For os i Venstre er det en helt uacceptabel retning for vores samfund. I stedet for at begrænse mulighederne og friheden til at tilrettelægge sit eget liv ønsker vi en anden retning – en retning med mere frihed og flere muligheder for borgere i alle aldre.

Vi skal være et land, hvor vi bruger kræfterne på at sikre, at vi reelt har mulighed for at vælge, hvor vi vil på plejehjem, hvilket gymnasium, vi vil gå på, og hvor vi giver iværksættere og erhvervsliv endnu bedre mulighed for at folde sig ud.

For vi mener, et friere liv med muligheder er et rigere liv.

Det er afgørende, at vi ved det næste folketingsvalg får sat en ny retning for Danmark, hvor mere frihed og flere muligheder sætter dagsordenen i stedet for den nuværende politik, som giver mindre frihed og færre muligheder.

Med venlig hilsen

Helle Barth (V) og Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V), medlemmer af kommunalbestyrelsen,

samt Erik Skovgaard Nielsen, formand for Venstre i Dragør