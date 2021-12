Nok en jul i coronaens tegn

Coronavirus optræder for andet år i træk som en særdeles uvelkommen julegæst. Netop som hverdagen så småt var til at genkende, meldte omikron-mutationen sin ankomst

Coronapas blev i sidste uge kåret som årets ord af en jury i P1-programmet »Klog på sprog«, der sammen med Dansk Sprognævn står for kåringen.

Ordet coronajul var så vidt vides ikke i spil, men det er en kendsgerning, at julen 2021, i lighed med sidste år, kommer til at stå i coronapandemiens tegn.

Godt nok er mange nu vaccinerede, og samfundet er trods alt ikke lukket helt så meget ned som sidste år. Men havde man længtes efter at komme i stemning ved en julekoncert eller planlagt en biograftur eller et museumsbesøg i juleferien, kan man nu kun være skuffet. For koncerterne er aflyst, lærredet i biografen er »rullet op«, og døren til museerne er blevet låst.

Det vil dog stadig være muligt at komme til julegudstjeneste i de lokale kirker, men der er igen indført arealkrav, der betyder, at der ikke kan være så mange kirkegængere, som der ellers er plads til på kirkebænkene. Der skal desuden anvendes mundbind ved indgang og udgang af kirkerne.

Skolebørnene er sendt hjem og skal efter nytår igen have onlineundervisning, indtil de efter planen atter kan komme i skole onsdag den 5. januar.

Levende Låger

En af Dragørs faste juletraditioner i de seneste år er Levende Låger – en julekalender, der udspiller sig i den virkelige verden hver dag fra den 1. december. Således også i år – men det fik desværre en brat afslutning i den forgangne weekend. Selvom arrangementet foregår udendørs og som sådan ikke er pålagt restriktioner, har holdet bag Levende Låger efter grundige drøftelser besluttet at aflyse arrangementet fra i søndags. Arrangørerne fortæller, at folkemængderne, der møder op for at deltage, simpelthen kan blive for store – og det er tilmed en folkemængde med alt for mange mennesker, der ikke kender hinanden. Arrangørerne er grædefærdige, men de syntes ikke, at de kunne være bekendt at samle så mange mennesker, når det af myndighederne anbefales at begrænse social kontakt.

Daghjemmet på Enggården er også lukket, og det samme gælder Dragørs Aktivitetshus på Wiedergården. Her er alle aktiviteter foreløbig lukket ned frem til og med den 2. januar – ligesom Operette-kompagniets forestillinger, der skulle have været afholdt på Wiedergården den 3. og 4. januar, er aflyst.

Myndighederne har fredag og hen over weekenden meldt nye restriktioner ud. De trådte i kraft søndag morgen – og som foreløbig er sat til at gælde frem til mandag den 17. januar.

Barer, restauranter og caféer

For restauranter med videre gælder der nu følgende begrænsninger:

Der skal holdes lukket mellem kl. 23 og 05. Sidste udskænkning skal ske inden kl. 22 – og i tidsrummet 22.00–05.00 er der forbud mod salg af alkohol

Ansatte med kontakt til kunder skal bære mundbind eller visir

Der er arealkrav om to kvadratmeter per siddende gæst og fire kvadratmeter per stående.

Kulturliv og oplevelser

Endvidere er der en gruppe erhverv samt en lang række kulturelle institutioner, der lukkes helt ned. Det gælder:

Foredragssale, kulturhuse, bade- og legelande, messer og konferencer, forlystelsesparker, tivolier og kasinoer

Forsamlingshuse samt lokaler til menighedsarrangementer og folkeoplysende aktiviteter

Idrætsarrangementer med betalende tilskuere

Biografer, teatre, museer og kunsthaller, zooer, akvarier og højskoler.

Øvrige restriktioner

Der er indført krav om pladsbillet i regional- og intercitytog. Indtil videre skal der betales for pladsbilletterne. Det genindførte krav om mundbind i al offentlig transport gælder fortsat.

Butikker må fortsat holde åbent, så både julemad og de sidste gaver kan komme i hus, men der er indført arealkrav per kunde. Er butikken under 2.000 kvadratmeter, er kravet fire kvadratmeter per kunde, mens arealkravet i butikker over 2.000 kvadratmeter er seks kvadratmeter per kunde.

Ved videregående uddannelser er der krav om mundbind eller visir på fællesarealer.

Vaccine som supervåben

Omikronsmitten breder sig så hurtigt, at ingen af sundhedsmyndighederne forventer, at Danmark – trods restriktionerne – kommer til at opnå effektiv epidemikontrol. Men i modsætning til sidste år ved juletid har man i år vaccinerne som et våben i kampen mod virusen. For selvom Omikron har en særlig evne til at snige sig uden om vaccinerne og smitte selv tredjegangsvaccinerede, bliver de vaccinerede sjældent indlagt på hospital.

På baggrund af de synlige effekter betragter myndighederne fortsat vaccinen som et stærkt redskab – og fra myndighedernes side pointeres det, at det nu er endnu vigtigere end før at blive vaccineret eller revaccineret for dermed at sikre så megen immunitet i samfundet som muligt, så sundhedsvæsenet kan følge med.

Der er ikke som sidste jul særlige regler for, hvor mange der må samles til julemiddag og -frokost, og ingen anbefalinger om at undlade at synge eller danse om juletræet. Men opfordringen lyder dog, at man bør se så få som muligt.

Sund fornuft

På et pressemøde i sidste uge satte myndighederne deres lid til, at befolkningen vil bruge deres sunde fornuft, og gentog de velkendte regler:

Hold afstand

Host i ærmet

God håndhygiejne – vask eller sprit hænder ofte

Bliv hjemme ved de mindste sygdomstegn

Bliv testet.

Omikron har kun været kendt i Danmark siden slutningen af november, men varianten har hurtigt vendt op og ned på dagligdagen. Trods restriktioner er målet imidlertid fortsat at holde samfundet så åbent som muligt, lød det fra regeringen på pressemødet.

For yderligere info, tjek relevante hjemmesider – blandt andre: coronasmitte.dk og www.sst.dk