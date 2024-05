Vi har modtaget:

Normal på Neels Torv

Det er med stor glæde, at jeg i dag (onsdag den 1. maj, red.) læser i Dragør Nyt, at Klima-, By- og Erhvervsudvalget i Dragør Kommune har nægtet at give dispensation til Normals skiltning på Neels Torv.

Denne beslutning underbygger uden tvivl den almindelige borgers mening om, at Normal egentlig ikke er velkommen i Dragør.

Neels Torv har behov for et supermarked – og ikke for Normal.

Måske er det en god idé at kontakte COOP’s Pernille Skipper og fortælle hende, at den eneste måde, hvorpå hun kan redde COOP ud af den nuværende økonomiske suppedas, er at bringe IRMA-forretninger tilbage i de danske bybilleder – og selvfølgeligt også på Neels Torv i Dragør.

Med venlig hilsen

Lars Tankmar