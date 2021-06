Nu åbner søbadet

Sidste uges høje coronasmittetal tvang Dragør Søbad til at udskyde åbningen af årets sæson. Smittallene er nu på et niveau, der har gjort det muligt at fastsætte en ny åbningsdag. Salget af sæsonkort begynder således lørdag den 12. juni kl. 07.00.

For at skåne miljøet opfordrer Søbadet alle, der allerede har et sæsonkort, til at medbringe det gamle, så det kan blive fornyet.