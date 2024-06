Vi har modtaget:

Nu hænger Irma-bygningen som butik i en tynd tråd

Kun en ændring i lokalplanen kan forhindre, at hele bygningen bliver omdannet til ejerlejligheder

Vores forældede Lokalplan 3 kan få fatale konsekvenser for vores nærmiljø og bygningen, som vi kender som »Irma-bygningen«.

Derfor har vi anmodet kommunalbestyrelsen om at prioritere og igangsætte processen for at udarbejde et hastetillæg til Lokalplan 3, der omfatter Irma-bygningen i Dragør Gamle By.

Med vores nuværende Lokalplan 3 kan de nye ejere (10 anpartshavere) ombygge hele Irma-bygningen til boliger – også i stueplan. Dette har ejerne ret til, når blot de bevarer bygningens ydre. Dette faktum er bekræftet af vores borgmester, kommunens direktør og jurist.

Hvis vores mest centrale og største butiksbygning på Kongevejen bliver omdannet til ejerlejligheder, vil det ødelægge og få meget negative konsekvenser for vores ellers så livlige handelsgade – med mulig fremtidig butiksdød i hele området til følge.

Med et hastetillæg til Lokalplan 3 kan kommunalbestyrelsen stille krav om, at der i Irma-bygningens stueetage skal være butik og dermed forhindre, at der bliver etableret boliger.

Med dette hastetillæg får vi mulighed for at bibeholde en levende handelsgade med butikker til glæde for os i Dragør, for sejlere og for turister.

Vi afventer nu kommunalbestyrelsens tilbagemelding på vores anmodning. (Se kommunalbestyrelsens fællesudtalelse her, red.).

Med venlig hilsen

Kirsten Lindberg, Benny Rhe Hansen og Linda Rebien