Ny aftale om ARC’s økonomi

Med den politiske aftale har ejerkredsen ligeledes besluttet, at kommunernes betaling til ARC øges. Indtægten skal blandt andet bruges til udvikling af et CO 2 -fangstanlæg, der i fuld skala vil kunne tage 500.000 tons CO 2 ud af røgen fra Amager Bakke.

Ifølge pressemeddelesen vil det forøgede bidrag til ARC fra 2023 medføre en gennemsnitlig årlig prisstigning på 31 kr. for borgerne i de fem ejerkommuner. I årene fra 2028 og frem vil A-taksten falde en smule, således at borgerne herefter får en årlig merbetaling på 26 kr. i forhold til i dag.

Forslagene skal nu behandles i de respektive ejerkommuners kommunalbestyrel-ser. Derudover skal forslaget om dispensationen godkendes med enstemmighed af ARC’s bestyrelse på to bestyrelsesmøder med tre måneders mellemrum. Stigningen i A-taksten skal ligeledes godkendes af ARC’s generalforsamling.

Ønsker permanent import

Dragørs borgmester, Kenneth Gøtterup (K), er glad for, at der er fundet en midlertidig løsning på ARC’s skrantende økonomi.

»Jeg er glad for, at der nu er fundet en midlertidig løsning på problemerne for et i øvrigt miljømæssigt godt anlæg,« siger borgmesteren. Men Kenneth Gøtterup havde gerne set, at importtilladelsen gøres permanent.

»ARC’s økonomiske udfordringer taler sit tydelige sprog. Om få år er der en negativ kassebeholdning, og udfordringerne kalder på en langsigtet strategi for genopretning,« lyder det fra Kenneth Gøtterup, der fortsætter:

»Jeg havde dog gerne set og foreslået, at vi havde givet ARC tilladelse til at importere affald, uden at tidsbegrænse importperioden.«

Kenneth Gøtterup mener ikke, at den dispensation er nok på langt sigt.

»Med udgangspunkt i ARC’s økonomi og direktionens anbefalinger tilgodeses ARC’s dårlige økonomi ikke i tilstrækkeligt omfang med den nuværende beslutning,« beretter Dragørs borgmester, der dog erkender, at hans holdning ikke bakkes op at de øvrige ejerkommuner.

»Vores nuværende regelsæt for ejerskabet er, at der skal være fuld enighed mellem kommunerne om ændringer. Jeg må konstatere at der ikke er fuld enighed om at importere affald på lang sigt. Sagen må så revurderes om nogle år, og da alt tyder på, at økonomien kun kan reddes ved import af affald eller yderligere tilskud fra ejerkommunerne, forventer jeg, at importaftalen over tid bliver permanent,« slutter Kenneth Gøtterup, der til Dragør Nyt fortæller, at han er noget frustreret over, at man i ejerkredsen kun har kunnet blive enige om en kortsigtet, midlertidig tilladelse, da det stiller ARC dårligere i forhandlingsøjemed, når man indtræder på markedet for aftagelse af affald til forbrænding – i og med, at ARC dermed ikke kan tilbyde langsigtede kontrakter.