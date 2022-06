Ny asfalt på genbrugspladsen

Når pladsen åbner igen torsdag den 9. juni, vil det være i en opdateret og moderniseret version, der gerne skal fremstå mere brugervenlig og imødekommende for borgerne. Det er intentionen, at det skal være lettere for såvel brugerne af pladsen at benytte den korrekt – samt for medarbejderne at kunne vejlede brugerne i brugen af pladsen, som i forbindelse med renoveringen er udvidet med omtrent en tredjedel i forhold til den hidtidige størrelse.

Genåbningsfest

Fredag den 10. juni vil Amager Ressourcecenter, der driver Dragør Genbrugsplads, være vært for en lille genåbningsfest, hvor borgmester Kenneth Gøtterup kl. 12 byder velkommen – og frem til kl. 14 bydes på grillpølser til de borgere, der gæster pladsen.