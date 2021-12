Vi har modtaget:

Ny bevægelse i Dragør

Det er med glæde, at undertegnede kan meddele, at der er kommet en lokal gruppe af #Hvorerderenvoksen til Dragør.

Man kan finde os på de sociale medier under #Hvorerderenvoksen Amager. Alle er velkomne i gruppen, uanset om man har små, store eller ingen børn.

Aktindsigt skal give reelt overblik

Før kommunalvalget sendte vi en aktindsigt til kommunen for at få de nødvendige oplysninger til at kunne udregne de reelle normeringer i Dragørs kommunale institutioner.

Det skal nemlig være slut med papirsnormeringer i Dragør.

Danmarks Statistiks papirs-normeringer giver ikke det retvisende billede af, hvad børn, forældre og ansatte i vores institutioner oplever til hverdag.

Disse papirsnormeringer indregner ledernes arbejdstid væk fra børnene, og så tager de ikke højde for de dygtige og engagerede medarbejderes ferier, sygdomsperioder og kurser eller tid brugt på administrative arbejdsopgaver, forældresamtaler osv.

At vi i Dragør er tæt på 1–3 og 1–6 i henholdsvis vuggestuer og børnehaver, er som sagt ikke det billede, som børn, forældre og medarbejdere møder i institutionerne.

Der er brug for ærlighed omkring tallene, for de er helt grundlæggende ikke retvisende for hverdagen i institutionerne.

Eftersyn af pædagogandel

Et andet sted, hvor det halter i Dragør, er på pædagogandelen. Officielt er kun 43% uddannede pædagoger, og det placerer os væsentligt under kommunens egen målsætning på 60%, og som kun én ud af ti kommuner med en pædagogandel på under 50%.

I lighed med normeringerne har vi rettet en aktindsigt til kommunen for at få det reelle billede af pædagogandelen.

Vi skal altså ind i kampen for børnene. Først og fremmest skal vi sikre, at der er nok voksne, men samtidig skal vi i gang med at rekruttere pædagoger til institutionerne.

Lys forude

Heldigvis er der lys forude for børnene i Dragør. Kandidater fra Konservative, Socialdemokratiet, SF og Sydamagerlisten har alle under valgkampen givet udtryk for, at de var klar til at arbejde i retning af reelle normeringer i stedet for papirsnormeringer, ligesom alle partier gerne vil arbejde for at øge pædagogandelen.

Det er vi selvfølgelig super glade for – og vil meget gerne understøtte politikerne og i dialog med samme, så vi kan forbedre forholdene i vores institutioner til glæde for alle, men mest af alt for børnene.

Lad dialogen starte med gennemsigtighed omkring de reelle normeringer – og lad os sammen arbejde videre for børnenes bedste.

Med venlig hilsen

Martin Wittrup Enggaard

Lokal tovholder

Forældrebevægelsen

#Hvorerderenvoksen