Ny butik i støbeskeen

SuperBrugsen åbner på Krudtttårnsvej til sommer

Siden Møller Jensen MENY lukkede i efteråret 2019 har området ved Sydstranden ikke haft en stor dagligvarebutik. Coop købte grunden af Strandparken med henblik på at etablere en SuperBrugsen-butik, og den gamle bygning blev i løbet af 2020 revet ned. Man har nu fået de nødvendige tilladelser på plads, og tegningerne til den nye butik ligger klar. Derfor er man nu for alvor gået i gang med den fremtidige indretning af grunden, hvor man allerede nu kan se omridset af det fremtidige bygningsareal.

Coop fortæller, at den kommende butik, som får et samlet areal på knap 1.200 m2, vil blive en moderne og tidssvarende butik, både hvad angår teknik og det miljømæssige – samt ikke mindst i forhold til vareudvalget, som kommer til at fokusere på dagligvarer.

Der vil fortsat også være nonfood-sortiment i butikken, men kædedirektør Jesper G. Jensen fortæller, at butikken bliver lidt mindre end den gennemsnitlige forretning i kæden – og man ønsker at sætte fødevarer og kvalitetsoplevelser i højsædet. Der vil således blive betjente afdelinger inden for slagter og delikatesse og et stort udvalg af såvel vin som økologi, frugt og grønt samt brød og kager.

Fysisk får butikken samme placering, som den tidligere Møller Jensen-bygning, men udforningen og indretningen bliver ændret, således at der også kan parkeres på nordsiden af bygningen, hvilket betyder, at der fremover bliver i alt 26 parkeringspladser.

I forbindelse med det nye indgangsparti etableres et lille torv med stiforbindelse til boliger syd for butikken – her vil der blandt andet være mulighed for cykelparkering. Butikken kommer også til at tilbyde apotek--udlevering, hvilket har været et stort ønske fra Strandparken, da man satte området til salg.

Omkring udseendet af den kommende butik beretter Coop, at man har valgt bygge-materialer i samspil med Strandparken, så byggeriet vil komme til at spille sammen med Strandparkens renoverede facader.

Butikken forventes at stå klar til august, og fra Jesper G. Jensen udtrykkes glæde over endelig at se, at nedtællingen for alvor er begyndt. Og man ser frem til at invitere borgerne i Dragør indenfor til »en fantastisk åbning«, som han glad udtrykker det.

Til Dragør Nyt fortæller Jesper G. Jensen, at man ser frem til, at den nye butik bliver en aktiv del af Dragør. Det kan ses som en integreret del af hele Coop-organisationens dna, at man lever sammen med og af hinanden lokalt, og at man derfor også altid er aktiv medspiller i det lokale samfund. Hvordan, dette vil komme til udtryk, vil udfolde sig, når forretningen kommer i gang – og det bliver en vigtig opgave for den kommende brugsuddeler og bestyrelse.

Der arbejdes hos Coop med at finde den rette omdeler til at stå i spidsen for den nye butik, og når dette er på plads, er det hensigten hen over forsommeren at få rekrutteret selve personalet til forretningen. I den sammenhæng har man et stort ønske om også herigennem at knytte bånd til det omgivende lokalsamfund, hvorfor man håber at kunne finde mange af de nye ansatte lokalt, fortæller Jesper G. Jensen.

HAS