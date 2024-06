Optoget går over Kongens Nytorv til Nyhavn. Foto: TorbenStender.

Ny fane til Dragør Borgerforening

Af Thomas Mose



Lørdag den 15. juni – på valdemarsdag – fejrede Dragør Borgerforening både Dannebrogs fødselsdag og modtagelsen af en ny fane.

Borgerforeningens gamle fane fra 1906 havde nået pensionsalderen – og derfor var det en glædelig begivenhed for foreningen at få tildelt en ny fane af Dannebrogs-Samfundet.

Det var borgerforeningens fuglemajstæt, Søs Ludvigsen, der havde taget initiativ til at ansøge om en ny fane. Ansøgningen blev godkendt, og den nye fane blev på valdemarsdag i lørdags overrakt til foreningens bestyrelse og aktivitetsudvalg.

Festlig dag

Holmens Kirke dannede ramme om ceremonien, der inkluderede en gudstjeneste og prædiken af orlogsprovst og sognepræst Peter Thyssen.

Musikkorpset fra Kvindelige Mariner spillede foran kirken, mens Københavns Politis Sangkor blandt andet sang »Danmark nu blunder den lyse nat«. Folketingsformand Søren Gade holdt dagens tale, og han understregede heri flagets betydning i både festlige og alvorlige stunder, samt dertil også flagets vigtige rolle internationalt, især i den nuværende usikre tid. Flagets brug ved sportsbegivenheder såsom EM i fodbold blev også nævnt.

Efter gudstjenesten blev 14 faner uddelt. Fanerne, som under ceremonien blev holdt af folkedansere fra Storkøbenhavn, blev overleveret af Camilla af Rosenborg.

Borgerforeningens nuværende majestætsgemal, Klaus Nilsson, modtog fanen på vegne af foreningen, mens majestæt Søs Ludvigsen takkede høfligt for den nye fane.

Ceremonien havde også deltagelse af en række af borgerforeningens tidligere fuglemajstæter – blandt andre var Tore Neidel, majstætparrene Annette og Torben Scheutz samt Marian og Finn Ossian til stede.

Efter faneuddelingen fulgte et farverigt faneoptog anført af 8. Regiments Musikkorps fra kirken til Mindeankeret i Nyhavn. Her blev der holdt et lille stop med optræden af Københavns Politis Sangkor.

Optoget sluttede tilbage i Holmens Kirkes have, hvor solen efter formiddagens regn var kommet frem og skinnede fra en klar, blå himmel.

Med den nye fane kan Dragør Borgerforenings stolte traditioner fortsætte. Fremover vil fanen blandt andet blive brugt under den store fugleskydningsdag, hvor foreningen traditionelt marcherer gennem byen.

Den officielle indvielse vil finde sted under et arrangement i borgerforeningen. Datoen for denne kendes endnu ikke, men aktivitetsudvalget beretter, at den vil blive oplyst snarest.

Søs Ludvigsen takker Camilla af Rosenborg for den nye fane. Foto: TorbenStender.

Søs Ludvigsen og Klaus Nilsson med fanen. Foto: TorbenStender.