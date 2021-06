Per Faldborg Olesen.

Vi har modtaget:

Ny i kommunalbestyrelsen

Som 1. suppleant for Venstre til Dragør Kommunalbestyrelse blev det mig, som kom til at afløse Eik Dahl Bidstrups mandat, og jeg indtrådte derfor i kommunalbestyrelsen pr. 1. juni 2021.

Jeg glæder mig til arbejdet, selvom det er på en ærgerlig – men forståelig – baggrund.

Det er 20 år siden, jeg sidst sad i kommunalbestyrelsen – dengang i en periode på i alt otte år. Senere et par år som formand i Venstre i Dragør og derefter valgt som 1. suppleant ved flere valg.

Gennem de snart 40 år, jeg har boet i skønne Dragør, har jeg lært byen godt at kende og fået en stor vennekreds. Jeg har set min søn, Rasmus, vokse op her (han er nu 26 år) og mine forældre nyde deres otium i byen, men også oplevet, hvordan livet er, når ens forældre bliver syge og skal have hjælp og til sidst går bort. Derfor ved jeg, hvor vigtig det er, at kommunens sundhedsområder fungerer og kan yde en god service.

Jeg har gennem hele mit liv været aktiv i klub- og foreningslivet. Jeg er formand for Danmarks største, private flyveopvisning, Roskilde Airshow, og da jeg efter 46 år i SAS stoppede, sagde jeg ja til at blive formand for Danmarks største flyveklub, Roskilde Flyveklub.

Jeg elsker at rejse til Italien, så jeg forsøger at lære italiensk hver tirsdag formiddag, hvis jeg da ikke bliver indkaldt til at være domsmand eller nævning ved Københavns Byret. For at kunne klare mine mange gøremål holder jeg mig i form med fitness, spinning og cykling.

Jeg får nu syv måneder (mindst) i kommunalbestyrelsen, men håber jeg kan blive genvalgt ved kommunalvalget i november, så jeg kan fortsætte med at gøre min og Venstres indflydelse i Dragør Kommune gældende, hvor en sund økonomi for mig er grundlaget for, at vi kan tilbyde en god service til kommunens borgere. Sundhedsområdet samt skole og daginstitutioner er to meget vigtige områder for mig, da de har altafgørende betydning for, hvordan kommunens borgere trives i det daglige liv – ung såvel som gammel.

Som så mange andre aspekter i livet skal der også som politiker ofte prioriteres, da man ikke kan få alt. Det er en opgave, jeg gerne påtager mig og vil løbende argumentere for, hvorfor jeg ønsker en ting frem for noget andet. Jeg håber og tror, at der også vil blive mulighed for nye initiativer, så Dragør kan udvikle sig i takt med tiden.

Selvom jeg kun har været i kommunalbestyrelsen få dage, så har der været nok at se til, blandt andet i forbindelse med coronasmitten.

Jeg ser frem til et godt samarbejde både internt i Venstres byrådsgruppe og sammen med de andre medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Med venlig hilsen

Per Faldborg Olesen (V)

Kommunalbestyrelsesmedlem