Ny interessegruppe for Dragørs gamle by

Der var stor interesse for at høre om en ny gruppe, der vil have indflydelse på kommende lokalplaner for Dragør Gamle By. Gruppen afholdt informationsmøde i Beghuset torsdag den 5. oktober.

På nuværende tidspunkt har omkring 160 beboere udtrykt interesse for gruppens arbejde, og en del af dem var mødt op for at høre om gruppens hensigter og om, hvordan den arbejder.

I den gamle by findes i forvejen Beboerforeningen for Dragør Gamle By, som har ca. 250 husstande som medlemmer.

Den nye gruppe er udsprunget af en utilfredshed med, »... at beboerforeningen på seneste generalforsamling ikke ønskede at være vært for en interessegruppe, hvor flere beboere kan komme med ideer til og blive hørt om revisionen af lokalplanen,« som gruppen skriver i deres informationsmateriale.

Gruppen beskriver blandt andet, at de ikke er et alternativ til beboerforeningen, men at valget om oprettelsen af interessegruppen sker, fordi man ønsker en åben proces omkring høringerne i byen.

I den nye forening vil man koncentrere sig om området omkring den gamle by, Kongevejen samt havnen, og på informationsmødet fremlagde Jan Borg gruppens tanker og struktur.

Hvor beboerforeningen ifølge den nye gruppe har været optaget af at bevare byens oprindelige udtryk, oplyses hensigten i den nye interessegruppe at være både blik for udvikling og for bevaring.

»Vi mener, at den kommende reviderede lokalplan skal understøtte beboernes ret til en tidssvarende anvendelse af deres bolig med respekt for byens egenart,« oplyses det i informationsmaterialet.

Det er specielt det kommende lokalplansarbejde, som gruppen gerne vil have indflydelse på. Desuden gøres det tydeligt, at man ikke vil blande sig i de ændringer af bygningerne i den gamle by, som beboerne vil ansøge om. Det udtrykkes således:

»I forbindelse med byggesager er det vores holdning, at byggesager alene angår bygherre, kommunen og naboer, vi vil derfor ikke kommentere enkelte byggesager.«

Interessegruppen vil ikke være en forening i traditionel forstand med generalforsamling, bestyrelse og medlemskab. Men man har endnu ikke besluttet, hvordan man vil varetage synspunkter fra alle interesserede.

Borgmester Kenneth Gøtterup var også til stede ved informationsmødet. Han fortalte blandt andet om fjernvarme, kystsikring og parkering.

På mødet blev det oplyst, at der hidtil har været 5–6 møder i gruppen, og en lang række emner blev berørt i løbet af aftenen – herunder alt fra fibernet over kloakker, til ladestandere, p-vagter og skraldeordning.

RMP