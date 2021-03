Ny konstituering

Som man kunne læse i sidste udgave af Dragør Nyt, er det Helle Barth (V), der overtager borgmesterposten, når Eik Dahl Bidstrup (V) ved udgangen af maj måned fratræder sin stilling for at overtage formandsposten i Krifa.

Den politiske aftale bag den nye konstituering blev indgået tirsdag den 23. marts af samme gruppe på 12 af de 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer, nemlig Socialdemokratiet (A), Dansk Folkeparti (O), liste T (T) og Venstre (V), der også indgik i seneste konstituering.

Ud over alle de 12 medlemmer bakker op om Helle Barth som borgmester, indgår en række justeringer på medlemsposterne i de kommunale udvalg.

Helle Barth selv ser frem til det tætte samarbejde med kommunalbestyrelsen og konstitueringsparterne. »Jeg er meget glad for den tillid og opbakning, der er fra et bredt flertal i kommunalbestyrelsen til denne løsning og mig som afløser for Eik som borgmester for Dragør Kommune, « siger hun.

Helle Barth fortæller, at hun vil arbejde for at styrke den inddragende proces med demokratisk dialog og borgerinddragelse, så man fortsat i fællesskab kan udvikle og styrke Dragør Kommune til gavn for borgerne.

Også den afgående borgmester Eik Dahl Bidstrup, er glad for aftalen, og at det er lykkedes at fastholde det brede samarbejde i kommunalbestyrelsen. »Jeg ser frem til, at denne udvikling vil fortsætte med Helle Barth som min afløser,« lyder det fra Eik Dahl Bidstrup. Han tilføjer: »Helle har en solid baggrund og erfaring lokalpolitisk såvel i kommunalbestyrelsen som i andre sammenhænge, som giver et solidt afsæt for varetage opgaven som borgmester.«

Blandt de tre øvrige partier bag konstitueringen, A, O og T, er der også tilfredshed med den nye aftale.

Peter Læssøe (T) ser frem til det fortsatte samarbejde, mens Nicolaj Bertel Riber (A) fortæller, at de i A er glade for, at det brede politiske samarbejde ind over midten, der blev indgået ved konstitueringen for cirka et år siden, hvor liste T indtrådte i samarbejdet, fortsætter. De byder samtidig velkommen til Per Faldborg Olesen (V), der træder ind i kommunalbestyrelsen, når Eik Dahl Bidstrup stopper.

»Det er glædeligt, at den positive udvikling, som Dragør er inde i, kan fortsætte uden unødige stop, som en større rokering af poster m.m. ville medføre,« lyder det fra Dansk Folkepartis Morten Dreyer. Han nævner, at der er en lang række projekter på trapperne i kommunen. Som eksempel nævner han hjemtagelse af opgaver fra Tårnby på det forpligtende samarbejde, udbygning Dragør Havn og kystsikringen.

Begge de to viceborgmestre fortsætter. Peter Læssøe som 1.-viceborgmester med særligt ansvar for strukturel genopretning og Nicolaj Bertel Riber som 2.-viceborgmester med særligt ansvar for rekruttering og fastholdelse.

Udvalgsposter

Som borgmester vil Helle Barth overtage formandsposten i Økonomiudvalget. Hun overtager ligeledes Eik Dahl Bidstrups post som suppleant i HOFOR, samtidig med hun fortsætter i §17 stk. 4-udvalget om infrastruktur.

De øvrige fire udvalgsformænd af de stående udvalg fortsætter på deres poster.

Helle Barths poster i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget, Skoleudvalget samt Børne,- Fritids- og Kulturudvalget overtages af Per Faldborg Olesen, mens Kim Dupont (V) overtager hendes post i By-, Erhvervs- og Planudvalget. Per Faldborg Olesen indtræder desuden på Helle Barths plads i Beboer- og Pårørenderådet, Biblioteksrådet, Folkeoplysningsudvalget, §17, stk. 4-udvalget om klima og kystsikring samt hendes øvrige suppleantposter.

Den formelle beslutning om den nye konstituering træffes på kommunalbestyrelsesmødet mandag den 31. maj.

TM