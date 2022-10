Ny leder på biblioteket

Beslutningen om lukning vil desværre også betyde en nedskæring på aktiviteter, påpeger Jacob Honoré.

Mulighedernes hus – er ikke specifikt nævnt i budgetforliget, og Jacob Honoré vælger at se det som sat på pause. Han kalder selv huset for verdens mest fantastiske idé – et samlingsted for hele Dragør med bibliotek og kultur.

Kulturel bevidsthed

Jacob Honoré kan glæde sig over, at eleverne er vendt tilbage til musikskolen, der er på samme niveau nu, som før coronapandemien ramte. På drama- og billedskolen er der også fuld belægning, så der er oprettet et ekstrahold på begge skoler.

Biblioteker, litteratur, drama og musik er en del af det kulturliv, der er så vigtige i et samfund, lyder det fra Jacob Honoré, der brænder for at understøtte børns og unges kulturelle bevidsthed og dannelse. Han har intet mod computere, men de kan ikke tænke kreativt, smiler han, der gerne vil støtte den kreative tænkning.

Musikskolen arrangerer hele 35 koncerter om året i mange forskellige genrer.

Meget populære er blokvognskoncerterne, der finder sted på alle tre skoler. Torsdag den 3. november afholdes en klassisk koncert, og naturligvis kommer der også en jule-koncert.

BOGglad Dragør

Biblioteket gør en kæmpe indsats, siger han – også i skoler og daginstitutioner. Han fortæller om projektet BOGglad Dragør, hvor alle dagtilbud har fået en bogpakke med alt fra eventyrbøger, seriebøger og myldrebøger, så børnene vil have en fælles litterær referenceramme, når de begynder i skole – uanset hvilken daginstitution, de har været tilknyttet. Pakken er også fyldt med legeaktiviteter, hvor de blandt andet kommer ud og oplever Dragør.

Jacob Honoré fortæller også om litterære brætspil – der er et koncept, der skal give børn læselyst. Spillene er forfattet og udviklet af børnebibliotekar Amalie Bagge, Malin Lindeblad Kadijevic, der blandt andet er kendt som forfatteren til bøgerne om Sally og Charlie, samt af Tilde Hoppe Christensen, der er børne-kulturformidler hos Fredensborg Bibliotekerne.

De litterære brætspil er nu ude i hele Danmark – men det var i Drag-ør, man kom på idéen til dem.

Glad for biblioteker

Med et smil røber Jacob Honoré, at han er ordblind, og derfor sådan set altid har haft et ambivalent forhold til biblioteker. Han kunne lide at komme der, men havde jo af indlysende årsager nogle problemer.

»Har man før hørt om en ordblind biblioteksleder,« joker han og fortæller, at han, da han gik på konservatoriet, brugte »sindsygt meget tid« på deres bibliotek, men da han senere tog en lederud-dannelse, var der kommet hjælpemidler til, så teksterne blev læst op.

Jacob Honoré er stadig glad for at komme på biblioteket og glæder sig over samspillet mellem biblioteket, musikskolen og Dragørs skoler og daginstitutioner, der i fællesskab gør en stor indsats til gavn for børn og unges kreative udvikling.